Трухин и Добронравов опасаются за будущее сериала «Сваты»

Москва, 24 января. Снимающийся в настоящее время седьмой сезон популярного украинского сериала «Сваты» может стать последним. Такое предположение сделал российский актер Михаил Трухин, который задействован в шоу.

По его словам, съемки сериала уже приостанавливались прежде, поэтому нет никакой гарантии, что это не повторится снова.

«Я начал сниматься в «Сватах» года два назад, съемки проходили в Минске. Потом проект остановили по неизвестным для меня причинам. Сейчас, слава богу, все возобновилось. И этого того стоит, ведь компания у нас действительно добрая и веселая», — рассказал Трухин Teleprogramma.pro.

Отметим, что Трухин играет нового персонажа — директора сельского клуба Палыча, который прежде не фугировал в сюжете.

Примечательно, что исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов тоже не уверен в будущем сериала. Он отметил, что в настоящее время создатели шоу сосредоточены на том, чтобы закончить текущий сезон. Делать какие-то далеко идущие прогнозы пока рано, пишет «Газета.ру».

Сериал «Сваты» имеет непростую судьбу. В 2015 году его съемки приостанавливались из-за запрета российским актерам появляться на территории Украины, поэтому производство было перенесено в Белоруссию и Грузию. В 2017 украинское Госкино Украины вводило запрет на показ сериала. Весной 2019 года создатели «Сватов» через суд смогли добиться отмены запрета, однако в июне того же года регулятор вновь запретил трансляцию сериала. Правда, на этот раз запрет распространялся только на второй сезон.

Режиссер «Сватов» заявлял о планах возобновить съемки в начале 2020 года. При этом материалы для седьмого сезона, отснятые еще в 2017 году, пойдут под нож. Сезон будет полностью переосмыслен и снят с нуля.