Врач-инфекционист Ртищев рассказал, стоит ли бояться посылок из Китая из-за вируса

Москва, 24 января. Медики не располагают данными о том, что коронавирус передается через предметы, в том числе посылки, которые доставляют из Поднебесной. Об этом рассказал врач-инфекционист Алексей Ртищев.

По словам Ртищева, в настоящее время нет информации о том, что вирус может передаваться через предметы обихода и контактно-бытовым путем. Это утверждение справедливо, если предметы, на которые мог попасть коронавирус, преодолевают расстояние, передает радио Sputnik.

«У экспертов нет повода, чтобы каким-то образом предостерегать или ограничивать использование предметов, продуктов и товаров китайского происхождения», — пояснил врач.

Китай столкнулся с проблемой недопущения эпидемии опасного вируса. Государство предпринимает все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса. В Пекине даже отменили массовые новогодние гуляния.

Между тем вирус уже проявил себя за пределами Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Ранее в Сети появились фото китайского рынка в Ухане, где предположительно мог зародиться коронавирус. Люди могли заразиться вирусов через змеиное мясо, передает телеканал «360».