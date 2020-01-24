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Главный нарколог РФ назвал безумной мать, накурившей сына кальяном

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Главный нарколог РФ назвал безумной мать, накурившей сына кальяном

Москва, 24 января. Главный нарколог России Евгений Брюн назвал «безумной матерью» женщину, которая дала покурить кальян своему малолетнему сыну.

На просторах Интернета распространилось видео, на котором маленький мальчик курит кальян во время отдыха в Египте. Женщина записала на камеру, как ее сын вдыхает содержимое кальяна, и опубликовала это в «сториз» в Instagram. 

По мнению нарколога, большого вреда от одной пробы кальяна не будет, однако проблема кроется в другом — мать может приучить ребенка к потреблению психоактивных веществ: табака и алкоголя.

«Безумные матери! <…> Это общая система поведения совершенно греховная, патологическая. И в этом, конечно, очень большая проблема. Ничего хорошего, на самом деле, этого ребенка не ждет», — сказал Брюн в беседе с «Ридусом».

Эксперт указал, что, как правило, все проблемы с употреблением психоактивных веществ закладываются в детстве. Кроме того, у ребенка, который подражает родителям, может выработаться привычка курить кальян, которая в дальнейшем может перерасти в зависимость, добавил Брюн.

По его словам, регулярное употребление кальяна в раннем возрасте может негативно сказаться на здоровье и когнитивных способностях ребенка.

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Источник: Ридус
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