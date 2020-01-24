Клинцевич отреагировал на дипломатический скандал между Болгарией и Россией

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич отреагировал на дипломатический скандал, разгоревшийся между Болгарией и Россией. Ранее появилась информация о возможной высылке из Болгарии двух российских дипломатов, которых могут объявить персонами нон грата по обвинению в шпионской деятельности, которую они якобы осуществляли.

Комментируя этот скандал Федеральному агентству новостей, Клинцевич отметил, что подобные инциденты, как правило, являются проявлением шпиономании и русофобии, свойственной некоторым западным странам.

«К сожалению, эта тенденция только усиливается, а предлоги для поиска «руки Москвы», как правило, надуманные, — отметил российский сенатор. — Это касается и дипломатов, которые в силу своей профессии должны общаться с разными людьми, а их за это сразу пытаются обвинить в шпионской деятельности. Если исходить из такой точки зрения, получается, что нужно закрыть все дипломатические миссии что ли?!»

Все эти антироссийские кампании, как правило, полностью надуманные, но они нередко становятся основанием для введения новых санкций против нашей страны, отмечает политик.

«Чаще всего это надуманные кампании, направленные на разжигание русофобии и дискредитацию России как суверенного государства. Негатив по отношению к нашей стране формируется сознательно, и такая тенденция в мировой политике только усиливается. Мы будем этому противостоять всеми силами, используя все наши возможности, которых у нашей страны сегодня, в XXI веке, немало», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее появилась информация, что в связи со скандалом посол РФ в Софии уже приглашен на беседу в болгарский МИД. Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении россиян, подозреваемых в шпионаже.

По данным Bloomberg, один из них, по версии следователей, с 2017 года собирал информацию о выборах в Болгарии, другой с 2018-го интересовался вопросами болгарской энергетики. Оба подозреваемых обладают дипломатической неприкосновенностью, поэтому им не могут предъявить обвинения.