Полицию США захлестнула эпидемия самоубийств

Самоубийства среди полицейских стали на стоящим бичом Соединенных Штатов. Стресс, депрессия, злоупотребление медикаментами, стимуляторами и алкоголем, низкий профессионализм, отсутствие заботы о психологическом здоровье сотрудников, а также общий кризис — вот истоки резкого роста числа суицидов среди американских правоохранителей.

Печальный рекорд

Как утверждают американские правозащитники, прошлый 2019 год стал рекордным по количеству самоубийств среди американских полицейских, сообщает ABC News. В 2019 году количество американских силовиков, погибших в результате самоубийств, вчетверо превысило число полицейских, погибших от рук преступников. При этом следует констатировать, что в США, вне зависимости от года, количество самоубийств среди полицейских редко бывает ниже числа случаев гибели правоохранителей в ходе исполнения ими своих служебных обязанностей.

Важно подчеркнуть, что в статистику суицидов среди полицейских не попадают случаи, когда люди сводят счеты с жизнью после увольнения со службы.

Масштабы суицидов среди американских силовиков уже сравнивают с эпидемией, сообщает издание PBS. Однако никакой вакцины от этой «заразы» ни руководство полиции, ни квалифицированные психологи не могут изобрести уже который год.

Голливуд врет

Данные медиков и социологов резко расходятся с тем, что мы видим в голливудских фильмах и сериалах о полиции. Голливуд, как правило, показывает сильных, высокомотивированных и лишенных сомнений борцов с преступностью. Но фабрика грез врет. На самом деле, судя по статистике, все обстоит ровно наоборот. Ведь ни для кого не секрет, что число самоубийств растет там, где на фоне нервной сопряженной со стрессом работы сотрудники не видят или не понимают цели своей деятельности, либо считают эту деятельность преступной. Иными словами, американские полицейские массово сводят счеты с жизнью, поскольку стыдятся своей работы и не считают ее справедливой.

Ситуация усугубляется тем, что проблема суицидов среди силовиков не получает должной огласки в американской прессе. На нее не обращают внимание социальные службы, а сами полицейские в силу специфики своей работы стараются не проявлять слабости на людях и остаются со своими психологическими проблемами один на один.

Пожарные и пограничники — тоже в группе риска

Не стоит думать, что полицейские являются единственными жертвами эпидемии суицидов в США. Среди силовиков с ними могут посоревноваться пожарные и пограничники. При этом ни одну из этих профессий нельзя назвать непрестижной или низкооплачиваемой. Однако факт остается фактом: в США, те, кто служат обществу, испытывают очень высокие психологические нагрузки и живут в постоянном стрессе, который порой вынуждает их идти на крайние меры.

По данным экспертов, пожарные, как и полицейские, чаще сводят счеты с жизнью, чем гибнут на посту.

Причина этого явления — стресс, депрессия, злоупотребление психоактивными веществами и алкоголем, что пагубно влияет на психологическое здоровье личного состава.

Когда полиция бессильна

Руководство американской полиции хотело бы изменить ситуацию и даже предпринимает некоторые попытки в этом направлении, но сил, возможностей и ресурсов хватает только на косметические меры. Полицейским пытаются оказывать психологическую помощь, с потенциальными самоубийцами проводят профилактические беседы, специальные сотрудники следят за эмоциональным состоянием коллег, но толку от всего этого мало. Изменить ситуацию в корне никто не может.

Хотя департамент полиции Нью-Йорка обеспечивает полицейским бесплатную психологическую помощь, количество суицидов от этого не уменьшается, говорят специалисты.

Смертельная граница с Мексикой

Чаще, чем полицейские, счеты с жизнью сводят только сотрудники пограничной службы США. При этом, как утверждает статистика, большинство погибших вследствие суицида несли службу на границе с Мексикой. Однако, если помнить, что именно через эту границу в США попадает огромное количество наркотиков, приходится признать, что некоторые самоубийства можно расценивать как крайне подозрительные. Дело в том, что мексиканским наркокартелям выгодно маскировать совершаемые ими убийства под несчастные случаи. Тем не менее, согласно статистике, пограничники сводят счеты с жизнью чаще, чем другие силовики.

Проблема не решается уже который год, и специалисты уверены, что число самоубийств среди американских силовиков будет только расти.