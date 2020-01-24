Лоза сообщил о подозрительном конверте с ядом

Москва, 24 января. Певец Юрий Лоза заявил, что получил подозрительный конверт, который вызывает у него опасения, в том числе о покушении. Об этом артист написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что неизвестные отправители засунули конверт в дверную щель. Лоза подчеркнул, что опасается его вскрывать.

«Даже если там чек на огромную сумму (что вряд ли), лучше не рисковать, ведь он вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре», — считает исполнитель.

По словам артиста, он выбросит неожиданную посылку, если не объявится ее получатель. При этом конверт появился странным образом, и никто не знает, кто его оставил, поскольку консьерж в данный момент отлучился всего на 15 минут.

Лоза подчеркнул, что не любит неожиданностей, поэтому отнесся к появлению конверта с таким подозрением.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о реакции Лозы на слова музыкального критика Сергея Соседова, высказавшегося против выступлений целого ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.

Певец выступил в защиту примадонны, подчеркнув, что слушатель должен иметь право на выбор.

«Если люди хотят видеть этих артистов, они должны их видеть. А те, кто не хотят — могут на них не смотреть», — заявил Лоза.

Артист также добавил, что для этого должно быть много телепрограмм, чтобы зрители имели возможность выбрать желаемую.