Поступающие регулярно сообщения о бесчинствах сирийских наемников в ливийской столице — Триполи свидетельствуют о том, что давно утратившее свою легитимность так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не беспокоится о безопасности местного населения. Грабежи, избиения, убийства и похищения людей, в том числе и детей, в ливийской столице — все это преимущественно дело рук радикальных исламистов, переброшенных на территорию североафриканского государства при непосредственной поддержке Турции. В интервью Федеральному агентству новостей военный корреспондент Олег Блохин отметил, что прибывшие из Сирии в Ливию террористы из Идлиба давно известны своими извращенными пристрастиями.

Только за минувшую неделю переправленные турецкими властями боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, сбежавшие из сирийского Идлиба, отличились рядом нападений на местных жителей ливийской столицы. Так, в районе Салах ад-Дин среди ночи трое вооруженных наемников ПНС из Сирии ограбили мирного гражданина, после чего они уехали на своем внедорожнике по направлению к аэропорту «Митига».

Также в ночь на 20 января вблизи того же аэропорта наемники из Сирии попытались отобрать транспортное средство у одного из местных жителей. Нападавшие джихадисты еще и устроили беспорядочную стрельбу, когда их попытались остановить. Еще одно нападение со стрельбой радикалы террористических протурецких бандформирований Файеза Сарраджа совершили в районе Айн Зары, сирийские боевики расстреляли жилой дом и скрылись. Все эти преступления так и остались безнаказанными, прибывшие из Идлиба исламисты разгуливают по улицам Триполи с оружием в руках, чувствуя вседозволенность, самовольно заходят в дома мирных ливийцев без приглашения.

Помимо прочего, наемники марионеточного триполитанского режима еще и построили блокпосты в Триполи, препятствуя нормальному передвижению горожан. Сирийские боевики ПНС продолжают терроризировать мирных жителей, оккупированных ими территорий Ливии, донимают местных девушек. Кроме того, прибывшие на Север Африки при помощи Анкары террористы занимаются похищениями людей, в том числе и подростков. Только за прошедшие два дня они захватили не менее 9 детей в ливийской столице.

По словам военного корреспондента Олега Блохина, сирийский Идлиб имеет достаточно дурную славу, поскольку расположенные там бандформирования не пренебрегают различными извращениями. Он добавил, что многие из этих радикалов теперь терроризируют мирное население ливийской столицы благодаря пособничеству Анкары ПНС Ливии.

«Идлиб давно известен в Сирии как столица извращенцев, но как ни странно особо внимания этой проблеме никто не уделяет. У них (сирийских джихадистов. – Прим. ФАН) в своей среде было распространено подобное, однако до похищения людей ради таких целей, по моей информации, дело не доходило. В Триполи присылали все отребье, которое было в Идлибе. Это публика со своеобразными намерениями», — объяснил собеседник ФАН.

Напомним, ранее редакция ФАН сообщала о том, для поддержки оккупационного режима Триполи Турция завербовала более четырех тысяч террористов из Сирии. Эти боевики наряду с поставками оружия и боевой техники, нарушающими запрет Организации Объединенных Наций (эмбарго ООН от 26 февраля 2011 года), направлены на продолжение кровопролития в Ливии.

На прошедшей 19 января международной конференции по урегулированию ливийского кризиса участники саммита в очередной раз отметили недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии. Также в итоговом коммюнике встречи в германской столице была подчеркнута важность соблюдения эмбарго ООН.

После берлинских переговоров спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саламе фактически признал факт переброски Турцией на территорию Ливии сирийских джихадистов, сбежавших из Идлиба в связи с наступлением правительственных сил Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.