Москва, 24 января. Присутствующие на территории Сирии незаконно американские военные ставят своей целью дезинтеграцию и разрушение республики, считают политолог и публицист Андрей Онтиков и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

В Twitter ранее были опубликованы кадры, на которых запечатлены российские ударные вертолеты Ми-28Н, пролетающие над районом Сирии, где располагается блок-пост Соединенных Штатов. Некоторые СМИ заявили, что американские военные якобы блокировали проезд российской военной колонны в северо-восточном направлении ближневосточной республики. Именно это якобы и вынудило патруль вернуться.

Вашингтон продолжает использовать все возможности для того, чтобы раздуть новый информационный вброс о «нечестивой» деятельности России в Сирии, хотя российская сторона выступает на стороне легитимного сирийского правительства и выполняет в стране миротворческую функцию.

Алексей Мухин в разговоре с корреспондентом NewInform назвал все заявления американцев наглостью и беспардонностью. Он напомнил, что военные США на территории САР находятся незаконно.

«Все их заявления носят провокационный характер и направлены как раз на ровно противоположное: оказание давления на российскую сторону с целью, чтобы их оставили в покое», — подчеркнул Мухин.

Политолог Андрей Онтиков высказал солидарную со своим коллегой точку зрения, напомнив, что США незаконно находятся в Сирии, так как отсутствует соответствующее решение Совбеза ООН. По его словам, деятельность американцев «по поддержке прежде всего курдских формирований направлена на дезинтеграцию Сирии, на развал страны, на поддержку каких-то центробежных тенденций».

«Поэтому, когда звучат такие заявления, они выглядят просто нелепо, потому что роль американцев в Сирии носит откровенно негативный характер и в отличие от России, которая внесла весомый вклад в восстановление Сирии, возвращение беженцев и так далее», — объяснил Онтиков.

Многие эксперты и политологи считают, что ситуация в Сирии осложняется незаконным присутствием военнослужащих Соединенных Штатов. Они призвали Вашингтон вывести своих военных с территории ближневосточной республики. Военный эксперт, журналист и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец подчеркнул, что США заинтересованы в сохранении «бандитской клоаки» боевиков на территории ближневосточной республики.