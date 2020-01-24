Путин восхитил палестинцев своим вниманием к уронившему фуражку офицеру караула

Рамалла, 24 января. Президент РФ Владимир Путин восхитил палестинцев во время своего визита в Вифлеем.

Когда российский лидер вместе с главой Палестины следовали на переговоры, он поднял упавшую фуражку офицера караула. Этот момент был снят на видео фотографом Махмуда Аббаса. На кадрах записи можно видеть, как Путин и Аббас идут по красной ковровой дорожке, по обе стороны которой стоят офицеры почетного караула в парадной форме, но у одного из военных упала фуражка.

Когда Путин поравнялся с ним, то как ни в чем не бывало, поднял ее и надел офицеру на голову. Сегодня эта запись появилась в Telegram-канале RIA_Kremlinpool. Отмечается, что это видео активно распространяется в арабском мире.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин прибыл в Вифлеем в четверг, 23 января, чтобы провести переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. На повестку встречи были вынесены предстоящие выборы в Палестине, проблема захвата земель, а также ближневосточная «сделка века».

Отметим, что поступки и высказывания российского лидера никогда не остаются без внимания иностранных СМИ. В октябре минувшего года издание на хинди Amarujala назвало Путина одним из самых смелых политиков в мире.