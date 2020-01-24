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Швыткин назвал США ответственными за приближение Судного дня из-за провокаций против Ирана

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Швыткин назвал США ответственными за приближение Судного дня из-за провокаций против Ирана

Москва, 24 января. Стрелки символических часов Судного дня перевели вперед, теперь они показывают 100 секунд до «ядерной полуночи». Депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин уверен, что ответственность за это несут США из-за провокаций на Ближнем Востоке.

Так называемые часы Судного дня впервые появились в 1947 году на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков». Время, которое, согласно им, осталось до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, а полночь — момент ядерного катаклизма.

Накануне стрелки часов были переведены на 20 секунд вперед. Отмечается, что одной из причин перевода стал выход США из ядерной сделки с Ираном, а затем отход Тегерана от соблюдения ее условий.

Швыткин подтвердил, что мир оказался на пороге ядерной войны из-за необдуманных действий США. Депутат напомнил, что Вашингтон поспособствовал приближению Судного дня выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также провокационными действиями на Ближнем Востоке и агрессией против Ирана.

«Безусловно, США своими действиями подтолкнули Иран к тому, что происходит. Они провоцируют Иран на такие действия. Поэтому США в первую очередь должны задуматься о тех последствиях, которые могут наступить», – заявил депутат в комментарии «ПолитЭксперту».

Парламентарий отметил, что Россия предпринимает попытки сбавить напряженность в мире, усиливающуюся из-за действий Вашингтона. Швыткин напомнил, что президенту РФ Владимиру Путину удалось наладить диалог между сторонами конфликта в Ливии. Благодаря взвешенной политике российского лидера в Москве прошли межливийские переговоры.

«Сегодня Россия во главе с Владимиром Владимировичем играет большую роль в урегулировании ситуации в Ливии, в Сирии. Это не просто урегулирование, это миллион спасенных мирных жителей, которые могли бы пострадать от той пропасти, в которой они могли погибнуть. Благодаря России этот кризис остановлен», ― подытожил депутат.

Напомним, что самым спокойным годом стал 1991, когда стрелки показывали 17 минут до ядерного катаклизма. В 2018-2019 годах они останавливались на отметке две минуты до полуночи.

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