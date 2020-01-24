Военный аналитик Дандыкин уверен, что США сами создали брешь в своей защите

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в появлении уязвимости в снабжении армии США Вашингтон виновен сам.

Ранее обозреватель журнала Forbes Лорен Томпсон высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки рискуют проиграть в случае начала войны в Евразии. Все дело в крайне плохом состоянии транспортных кораблей ВМС США.

Томпсон отметил, что Вашингтон всегда старается вести боевые действия вдали от своей территории, поэтому ему часто приходится перебрасывать на большие расстояния войска, боевую технику и боеприпасы. А это очень сложная логистическая задача и одновременно с этим «слабое место Военно-морских сил США».

В настоящее время ВМС США используют 65 ролкеров (суда для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров), но эти корабли морально устарели, к тому же боевые задачи способны выполнить лишь 40% таких судов. Ситуацию в Вашингтоне решают тем, что пытаются разместить ролкеры в зоне, близкой к боевым действиям.

В случае необходимости американский флот может использовать и гражданские суда, однако это не решит последующие задачи с обеспечением войск. Из-за отсутствия морского транспорта «самые умелые наземные силы в мире» могут поздно вступить в войну или потерять способность эффективно сражаться.

Комментируя указанную журналистом уязвимость американской армии, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «снабжение — это один из ключевых моментов обеспечения победы на поле боя и странно, что в Вашингтоне об этом забыли».

«Хорошее снабжение важно как для Востока, так и для Запада. На Западе этот вопрос постоянно рассматривается американцами и натовцами, которые усиливают и меняют свои группировки. Так вот, в США подсчитывали, что для развертывания войск численностью до армии им нужен будет не один день и даже не неделя, на эти цели нужно гораздо больше времени, особенно с учетом разных согласований, бюрократических процедур и т. д. То же самое касается и Востока, где есть их союзники — Япония и Южная Корея. Ну и также надо учитывать, что США позволяют себе перевозку довольно большого количества морской пехоты и средств обеспечения их деятельности, а это очень много провизии, боеприпасов, оборудования и т. д.», — говорит капитан 1 ранга запаса.

Тем не менее Дандыкин уверен, что в настоящее время американская военная машина не сталкивается с настоящим кризисом снабжения, так как Вашингтон не проводит широкомасштабных наступательных военных операций. Однако если начнется глобальный конфликт, все малозначимые проблемы сразу же дадут о себе знать.

«У них уже определенные тренировки показали, что для противостояния с тем же Китаем, Россией, Ираном или КНДР снабжения точно не хватит. И в этом случае США в какой-то степени завидуют или восхищаются умею России разворачивать свои группировки на достаточно большом расстоянии. У нас во время учений наземным, морским и воздушным транспортом перебрасываются десятки, если не сотни тысяч бойцов. А США, убаюканные 90-ми годами и мнимой победой над СССР, просто расслабились и пустили все на самотек. Так что сами виноваты», — заключил аналитик.

Напомним, американский журнал The National Interest ранее назвал самые мощные флоты в мире. На первое место он поставил Военно-морские силы (ВМС) США, отметив, что они имеют наибольшее число кораблей.