Исполнительный директор ВОЗ Питер Салама скончался на 52-м году жизни

Москва, 24 января. Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Салама скончался на 52-м году жизни, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

«Глубоко опечален и разбит горем из-за внезапной кончины моего коллеги и друга доктора Питера Саламы, исполнительного директора ВОЗ», — написал Гебрейесус.

Он отметил профессионализм, целеустремленность и сочувствие своего коллеги. Генеральный директор ВОЗ выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Саламы, сообщили «Известия».

Салама — врач-эпидемиолог по профессии — пришел в ВОЗ в 2016 году. Он курировал вопрос обеспечения всеобщего охвата медицинскими услугами. До работы в ВОЗ он занимал различные должности в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), был сотрудников организации «Врачи без границ» и Concern Worldwide в ряде стран Азии и Африки.