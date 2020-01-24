Один человек пострадал в результате взрыва в Хьюстоне

Хьюстон, 24 января. Взрыв произошел в здании на северо-западе Хьюстона, штат Техас. Об этом в Twitter сообщила полиция города.

По данным СМИ, как минимум один человек пострадал в результате инцидента.

«Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе инцидента», — сообщила полиция.

Причины происшествия пока не установлены, очевидцы сообщают, что в здании выбиты двери и окна.

Известно, что взрыв произошел примерно в 4.25 утра по местному времени и был сильной мощности, поскольку в большом радиусе от эпицентра ощущалась взрывная волна.

Предположительно, происшествие случилось на территории предприятия Watson Grinding and Manufacturing, работающего в сфере обрабатывающей промышленности.

Сейчас на месте инцидента работают пожарные.

Explosion of building: 4500 Gessner. Patrol units blocking off streets in the area. HFD responding. #hounews #houtraffic CC8 — Houston Police (@houstonpolice) January 24, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о сильных бурях и торнадо на юге и в центральной части США, которые стали причиной смерти 11 человек.

Так, сильный шторм в Луизиане повалил дерево на жилой дом, в результате один человек получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, сообщается о трагической смерти семейной пары, чей трейлер был перевернут ветром.

В Техасе снежная буря привела к обледенению дорог, что стало причиной многочисленных происшествий. Отмечается, что из-за обледенения трасс погибли трое, в том числе сотрудники экстренных служб.