Москва, 24 января. Американская социальная сеть Facebook сегодня превратилась из обычного средства общения людей в инструмент политического давления на Россию. Об этом в пятницу заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа, комментируя недавнюю речь Джорджа Сороса в Давосе.

Американский финансист, выступая на международном экономическом форуме, обвинил компанию Facebook в сговоре с президентом США Дональдом Трампом. По мнению Сороса, этот тайный союз обеспечивает Трампу поддержку в предвыборной гонке. Кроме того, Сорос заявил, что Трамп пренебрегает интересами США в пользу собственных.

Чепа, в свою очередь, отметил, что Facebook действительно является глубоко ангажированной компанией, которая не чурается политических игр.

«Я абсолютно согласен с тем утверждением, что Facebook превратился в политический инструмент. Соцсеть используется в недобросовестном политическом соперничестве с Россией, эти структуры используются в наших выборах», — пояснил он порталу New Inform.

Депутат Госдумы напомнил, как США обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы, инициируя масштабную информационную компанию с привлечением лояльных СМИ и социальных сетей. На сегодняшний день американские власти финансируют те средства массовой информации и интернет-площадки, которые согласны исполнять политический заказ Вашингтона.