Латвийский историк Гростиньш: Путин мобилизует страну на случай войны

Всего за неделю после послания 15 января президента России Владимира Путина Федеральному собранию в жизни страны произошли стремительные, если не сказать чрезвычайные изменения. Все эти дни корреспондента Федерального агентства новостей не покидает ощущение, что российский лидер мобилизует страну на случай войны. Подобные мысли возникли и у латвийского историка и политика Нормунда Гростиньша, с которым ФАН обсудил происходящее.

Но в начале заметим, что и русская служба «Би-Би-Си» статью о переменах в России за неделю подала на своем сайте в виде хроники (что тоже весьма характерно), исследовав буквально по дням и часам заметные события, последовавшие за 15 января: выступления и действия Владимира Путина, отставка правительства Дмитрия Медведева, назначение нового премьера Михаила Мишустина, его первые шаги, действия сенаторов, депутатов Госдумы и участников группы по изменениям в Конституции РФ.

«Еще немного, еще чуть-чуть…»

Итак, прошла всего неделя, а состав нового правительства известен и утвержден, причем он наполовину изменен и обновлен, из него исчезли одиозные и непопулярные личности. А пришел Мишустин, который знает, что «деньги есть» и, более того, эти деньги президент поручил выплатить семьям в виде увеличенного материнского капитала за первого и второго ребенка начиная с 1 января нынешнего года. Последуют также другие выплаты, в частности, классным руководителям в школах, как и организация бесплатных обедов для младшеклассников. Индексация пенсий будет закреплена в конституции, как и непременное условие для чиновников и депутатов, которые обязаны будут иметь лишь одно гражданство — российское.

Госдума 23 января единогласно (!) одобрила предложенные Владимиром Путиным поправки в конституцию. Теперь дело за всенародным их обсуждением и голосованием уже в апреле.

В новом правительстве средний возраст составляет всего 53 года, хотя силовой блок и внешнеполитическое ведомство, в частности, представлены прежними возрастными министрами, двое из которых — глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу — пользуются поддержкой в народе и, как видим, у президента тоже. А первым вице-премьером назначен, к слову, бывший помощник президента ученый-экономист Андрей Белоусов, на что обратили внимание многие эксперты.

Белоусов известен как сторонник развития экономики с принудительно-добровольным привлечением сверхдоходов акул российского бизнеса в национальные проекты страны. Нечто подобное (взамен на различные льготы бизнесменам) уже проводилось во время строительства объектов к Олимпиаде в Сочи, к чемпионату мира по футболу, во время строительства Крымского моста.

Все это наталкивает на мысль, что Путин, как общепризнанный стратег, продумывающий шахматную партию даже не на два хода вперед, а дальше, видимо, не хочет повторения ситуации, какая была в СССР перед началом Великой Отечественной. Тогда страна к войне подготовиться как следует не успела, несмотря на тот же пакт Молотова — Риббентропа (договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 года, подписанный главами внешнеполитических ведомств двух стран), который должен был отсрочить и отсрочил начало этой войны.

Но красноармейцы испытывали острый недостаток в современной военной технике, когда не хватало не то что автоматов (корявый ППШ-41 массово стали производить лишь с августа 1941 года!), но даже так называемых трехлинеек — винтовок Мосина образца 1891 года! Как и едва налаженного в 1940 году производства ставших впоследствии легендарными средних танков Т-34. А современных истребителей и бомбардировщиков практически и не было.

В то же время на вермахт работала вся Европа. Эта хорошо отлаженная вооруженная махина навалилась на Советский Союз. Отсюда и отступления, и миллионные жертвы уже в первые месяцы боевых действий. И лишь мерзавцы, каких в современной Европе хватает, могут приравнивать нацистский режим к советскому времен Иосифа Сталина. Взять ту же резолюцию Европарламента, возложившую ответственность за развязывание Второй мировой войны на СССР, что было сделано, к слову, с подачи польских и литовских политиков.

Сейчас, если проводить исторические параллели, у России хотя и есть передовая военная техника, какой нет пока ни у кого в мире, но ее, что очевидно, для вооружения всей армии не хватает. И это прекрасно знают в НАТО, поэтому провокаций во время массовых военных учений Североатлантического альянса, намеченных уже на весну, исключать не приходится.

Чтобы всю эту махину, всю страну, отмобилизовать, и принимаются такие, как мы видим, кардинальные шаги по изменению подходов к решению не только экономических проблем, но и всех остальных. На раскачку, судя по всему, времени вообще не осталось.

Стратегический и мгновенный эффекты от перемен в России

Наш собеседник Нормунд Гростиньш отметил: стремительность этой мобилизации показывает, что она хорошо подготовлена и распланирована, то есть ничего спонтанного в быстром и четком претворении задуманного нет. Что же касается примера с подачей материала в «Би-Би-Си», то у них, действительно, такие почасовые хроники типичны для освещения военных действий.

«Подобная почасовая хроника, к примеру, применялась и во время грузино-российской войны 2008 года, — замечает латвийский историк. — Тогда на латышском языке в Латвии информация подавалась так, что на Грузию без малейшей на то причины якобы напала Россия. Но надо отдать должное «Би-Би-Си» — у них была совсем иная картина, когда было понятно, кто напал и кто отражал нападение. И то, что британское СМИ сейчас выбрало такой же, почасовой, метод освещения событий, наталкивает на аналогию с военной или предвоенной хроникой. К сожалению, все указывает на то, что мобилизация в РФ происходит и из-за роста международной напряженности».

Эксперт напоминает о событиях на Ближнем Востоке и том, что творится у самых границ России, когда на европейский театр потенциальных военных действий привлекают большие силы американских войск, здесь же размещают системы ПРО и оставляют военную технику.

«Проводимые в России перемены носят стратегический характер, — подчеркивает он. — Материнский капитал увеличен примерно до 7 тысяч евро в пересчете. Это серьезный шаг. У нас в Латвии в такую сумму даже поверить не могут. И в местных СМИ про это молчат. Потому что при рождении ребенка у нас выдают всего 400 с чем-то евро. Но 400 и 7 тысяч — это очень разные цифры. От социальных сетей эту информацию скрыть не удалось, она произвела эффект взрыва. Правда, результат в РФ можно будет наблюдать лет через двадцать».

Мгновенный результат тоже есть, замечает на это корреспондент ФАН. Он морально-психологического свойства, когда люди смогут увидеть, что власти реально повернулись к ним лицом.

«Да, на таком фоне и молодые люди из Прибалтики, возможно, начнут в массовом порядке претендовать на гражданство России, — соглашается Гростиньш. — А ведь западные аналитики прогнозировали то развал РФ, то демографическую дыру в будущем и невозможность собрать боеспособную армию. Эти прогнозы в Москве, как видим, услышаны, хотя все риски и самим были известны».

Скорость начатых изменений в России свидетельствует о понимании того, что против нее создан самый настоящий русофобский пояс из республик Прибалтики, Польши и частично Украины с Грузией. В республиках Балтии с Польшей находятся и силы быстрого реагирования НАТО — этакий ударный передовой кулак, напоминает корреспондент ФАН. А войну Запад против РФ уже активно ведет: пока экономическую — с помощью санкций и информационную — посредством переписывания истории, искажения фактов, откровенной лжи и демонизации России и русских. О разжигании ненависти к русским и русскоговорящим в той же Латвии ФАН подробно писал.

«В России наконец принимают те меры, которые давно назрели: в частности, исключение двойного гражданства для приближенных к власти чиновников и депутатов, — отмечает политик. — Ведь это вопрос безопасности государства, когда семьи, скажем, тех же депутатов, их банковские счета, недвижимость находятся за границей. Одно дело учиться за рубежом, другое — готовить там теплые места для последующего переезда. В Латвии двойное гражданство запрещено иметь лишь президенту. Но до конца и сейчас не ясно, оставил ли нынешний глава республики Эгилс Левитс гражданство ФРГ или нет (от ответов он уклоняется)».

Зато премьер-министр Кришьянис Кариньш — американец латышского происхождения — и не думает отказываться от американского гражданства: у него, согласно декларации, сбережения хранятся в Соединенных Штатах, приводит другой пример собеседник.

«У нас [в Латвии] и члены правительства, и депутаты парламента могут иметь двойное гражданство — местное и любой страны Евросоюза, НАТО и даже Австралии, кроме, понятно, России, — объясняет историк. — Характерный пример: у семейства Кариньшей, перед тем как он вступил в должность премьера, была недвижимость в центре Риги в виде недействующего кинотеатра Pionieris («Пионер»), который был продан. Выходит, глава латвийского правительства абсолютно не верит в успешное будущее страны, в развитие ее экономики, если сбыл недвижимость сейчас, не дожидаясь ее увеличения в цене. Не будет, значит, никакого роста и развития!»

В это не верят и обыкновенные жители Латвии, уезжающие из страны, замечает корреспондент ФАН. Ежегодно республика теряет по небольшому городу, зато обзаводится все новыми военными полигонами и расширением уже существующих на сотни и сотни гектаров — этакая страна-полигон с практически непрекращающимися военными учениями. Оставшиеся в Латвии жители живут как на пороховой бочке, и большинство воевать не намерено, даже для защиты своей страны, как показывают опросы.

«Да, в Латвии удобно проводить учения из-за климатических условий, приближенных к российским, поэтому НАТО и расширяет здесь для себя территории, отрабатывая различные военные операции, — поясняет Гростиньш. — Причем существующие военные объекты в Латвии можно использовать как наступательные. Допустим, тот же аэродром в Лиелварде, который реконструирован за средства НАТО. Все же понимают, что в качестве оборонительного объекта его можно будет использовать максимум в течение 15 минут, пока до него не долетят какие-то ракеты. А вот в качестве наступательного он вполне применим для первого удара».

Хочешь мира — готовься к войне

Из действий Владимира Путина мы также можем сделать вывод, что борьба с коррупцией только усилится, напоминает корреспондент ФАН. Вот и бывший генпрокурор Юрий Чайка «сослан», как это бывало в XIX веке, на Северный Кавказ полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. России срочно необходимо сплочение общества, чтобы суметь выполнить стоящие перед страной задачи и защититься от возможной агрессии. Недаром же еще в Древнем Риме говорили «хочешь мира — готовься к войне».

«Учитывая все-таки соотношение сил, количество армий и военные бюджеты, нападение РФ на страны Европы и США было бы очень странным решением, в чем западные пропагандисты пытаются убедить свое население и весь остальной мир. Не говоря уже о том, что куда чаще в истории именно западные страны устраивали походы против России, а не наоборот».

Поэтому вышеприведенное изречение, авторство которого приписывают римскому историку Корнелию Непоту, жившему еще до нашей эры, остается верным и поныне. Выхода нет — надо крепить страну и готовиться к войне, подытоживает корреспондент ФАН. Собеседник добавляет: те же аналитики Stratfor (частной разведывательно-аналитической компании из США) пишут, что страна с богатыми природными ресурсами и слабой армией — это очень плохое сочетание, что мы не раз видели на Ближнем Востоке. Поэтому без сильной армии не обойтись. И без сильного гражданского общества, подчеркивает корреспондент ФАН. Ведь не секрет, что РФ пытаются расшатать изнутри, устроить что-то подобное цветной революции. Поэтому и власть не должна давать поводы к недовольству.

«Но нынешние реформы в России застали врасплох тех же оппозиционеров, которые выступили даже против увеличения материнского капитала, выйдя за рамки здравого смысла, — напоминает эксперт. — Тут оппозиция показала свое настоящее лицо и была опозорена по полной. Они и есть предатели своей страны, которые пытаются активно выслужиться перед теми, от кого так или иначе зависят».

Нормунд Гростиньш также заметил, что в российских соцсетях сейчас активно спорят о будущем страны, о ее возможном новом устройстве, высказывают патриотичные мысли, делятся такими же песнями. В связи с этим ему запомнились процитированные слова одной из песен:

«И знаем мы, что смерти больше нет,

Что с нами Бог и в правде наша сила.

А на востоке плавится рассвет,

Встает с колен великая Россия».