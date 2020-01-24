Старейший практикующий хирург России Алла Левушкина умерла на 93-м году жизни

Москва, 24 января. Старейший практикующий хирург России Алла Левушкина ушла из жизни в возрасте 92 лет в Рязани.

В Министерстве здравоохранения Рязанской области отметили, что Левушкина прекратила свою работу в больнице два года назад, а «в практическом здравоохранении она проработала 67 лет».

«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты», — говорится в тексте, опубликованном на сайте ведомства.

Алла Левушкина провела около 10 тысяч операций. В последние годы она работала хирургом в больнице №11. Женщина во время операций находилась в специальном кресле. В 2014 году Левушкина получила премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».

Прощание с Аллой Левушкиной пройдет 25 января в 14.00 в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11.

Левушкина поступила в Рязанский педагогический институт на естественно-научный факультет в 1945 году. В 1954 году она поступила в ординатуру Рязанской клинической больницы имени Семашко, после окончания которой работала хирургом в отделении медицинского учреждения. В 2001 году хирург стала работать в ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» в Рязани.