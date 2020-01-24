В администрации главы Чувашии назвали шуткой поведение Игнатьева при выдаче ключей пожарным

Москва, 24 января. Глава Чувашии Михаил Игнатьев хорошо знаком с сотрудником МЧС, который подпрыгнул за ключами от пожарной машины, заявили в администрации главы республики.

В Сети распространилось видео, на котором видно, как во время торжественного вручения новой техники в Чебоксарах один из пожарных подпрыгивает за ключами от машины. На кадрах видно, что глава региона поднимает связку с ключами от одной из машин, сотрудник МЧС вынужден подпрыгнуть, чтобы схватить ключи, указала «Газета.ру».

В администрации главы Чувашии указали, что на мероприятии Игнатьев общался со многими людьми, с которыми уже давно знаком. Сообщается, что глава Чувашии и пожарный, который подпрыгнул за ключами, «знают друг друга достаточно давно».

«Глава у нас всегда показывает ключи, чтобы все видели, что вот они ключи. Если вы посмотрите фотографии с вручения, он всегда поднимает эти ключи наверх. В данной ситуации, глава у нас высокого роста, все это получилось, как шутка. Если посмотреть видео с других источников, то все улыбаются и понимают, что это смешной и оптимистичный момент», — приводит «ПолитЭксперт» слова представителя администрации.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в беседе с «Ридусом» подтвердил, что Игнатьев и пожарный — старые знакомые, поэтому они позволили себе подурачиться. По его словам, присутствующие на церемонии восприняли это как дружескую шутку.