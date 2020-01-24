Лолита улетела в Израиль с новым возлюбленным

Москва, 24 декабря. Певица Лолита Милявская улетела на отдых в Израиль вместе со своим новым возлюбленным. Пару заметили в московском аэропорту «Шереметьево».

Пассажиры, ожидавшие своих вылетов в терминале, рассказали изданию Starhit, что Милявская выглядела очень спокойной и счастливой рядом с респектабельным мужчиной, на вид которому около 45 лет. Личность таинственного спутника пока остается загадкой. Сама Лолита не собирается говорить, кто ее кавалер, пока он не сделает ей предложение руки и сердца.

«Пока не произойдет каких-то глобальных моментов, и на моем пальце не засверкает помолвочное кольцо, не вижу смысла что-то комментировать и рассказывать», — заявила она журналистам.

Совсем недавно Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Он был младше артистки на 12 лет. Их брак продлился девять лет, но потом Лолита узнала, что Иванов ей изменяет. В июле минувшего года певица объявила, что они расстаются. Как отмечает портал «Дни.ру», развод пошел Лолите на пользу: она похудела и похорошела.

Иванов, в свою очередь, успел обвинить Лолиту в том, что она якобы наняла хакеров для взлома его компьютера, чтобы читать деловую переписку, пишет «Ридус».