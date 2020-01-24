Белоруссия договаривается по поставкам нефти с ОАЭ, США и Саудовской Аравией

Минск, 24 января. Власти Белоруссии ведут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и США на предмет закупок нефти. Об этом в пятницу заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, Минск таким образом пытается диверсифицировать маршруты поставок нефти, чтобы обеспечить себе энергетическую безопасность.

«Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что у Минска прекрасные отношения с Соединенными Штатами, а Вашингтон, в свою очередь, готов поставлять черное золото в любых объемах. Лукашенко признал, что в этом случае нефть Белоруссии будет обходиться дороже, однако подчеркнул, что качество сырья в данном случае важнее.

Напомним, что ранее Белоруссия закупила у Норвегии 80 тыс. тонн нефти. Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский считает, что решение Минска закупать нефть у Норвегии позитивно скажется на нефтяной промышленности России. Если у Белоруссии есть деньги, чтобы покупать нефть по мировой цене, то у РФ освободится 24 млн тонн углеводородов, которые раньше поставлялись Минску по заниженной цене. Выбросив эту нефть на мировой рынок, российские нефтяники смогут получить прибыль.

Москва в начале года приостановила поставки нефти в Белоруссию, так как истек срок соглашения между странами. Представители государств не смогли договориться по тарифам на транзит российской нефти через территорию республики.