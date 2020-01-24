Аркатов уверен, что миллиардный транш Сороса будет направлен в карманы «оппозиции» РФ

Москва, 24 января. Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что выделит миллиард долларов на создание глобального университета для борьбы с «авторитарными правительствами» в Китае, США и России. Политолог Иван Аркатов призвал переформатировать работу с молодежью в России на фоне вмешательства во внутренние дела страны.

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Сорос объяснил, что созданная им сеть «Открытое общество» предложит собственную платформу для обучения и исследований. Стоит отметить, что это уже не первая попытка американского миллиардера вмешаться во внутренние дела государств, в том числе и России.

Сорос, известный своими русофобскими взглядами, щедро спонсировал митинги так называемой российской «оппозиции» в Москве летом прошлого года. Организатор незаконных акций, блогер Алексей Навальный уже давно пользуется поддержкой американского толстосума.

Очередной проект Сороса в России займется организацией незаконных митингов, исполнителями политического заказа Сороса станут все те же лица из «либеральной тусовки» России.

Политолог, автор и ведущий проекта «Смыслы» Иван Аркатов уверен, что Сорос направит крупные транши именно на финансирование российской «оппозиции», которую уже уличали в сотрудничестве с западными странами.

Аркатов добавил, что участники готовящихся провокаций должны понимать, что в этот раз им не удастся избежать наказания, они будут отвечать по всей строгости закона. Политолог призвал уделить особое внимание активизации работы с молодежью, ведь именно она становится целевой аудиторией «оппозиции».

«Я бы делал упор на создание и продвижение своих инструментов для информирования и работы с разными слоями общества в информационном поле и реальном. Это нужно, чтобы была возможность доносить информацию, что происходит в стране и мире. Одним из основных протестных интересных оппозиции слоев является молодежь и студенчество, и нужно в реальном смысле слова переформатировать работу с молодежью на разных ступнях, и в целом работу с молодежью в нашем государстве», ― заявил эксперт в комментарии «Инфореактору».

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа прошлого года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.

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