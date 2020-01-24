Москва, 24 января. Посольству России в Софии известно о подозрениях Болгарии в отношении дипломатов в шпионаже, однако официальная информация об этом в дипломатическую миссию не поступала. Об этом заявил представитель посольства. Он уточнил, что российские дипломаты в Софии осведомлены о ситуации.

Посольство РФ в Софии прокомментировало данные о деле против россиян.

«Сообщении на этот счет, какой-либо информации по официальным каналам в наш адрес пока не поступало», — уточнили в ведомстве.

Как пишет РИА Новости, Болгария планирует выслать двух российских дипломатов за «шпионаж». Об этом рассказала министр иностранных дел страны Екатерина Захариева.

Она уточнила, что МИД получил письма от прокуратуры с обвинениями. Дипломат подчеркнула, что россияне, скорее всего, будут объявлены «персонами нон грата». В пятницу прокуроры заявили, что россияне якобы вели шпионскую деятельность, но им не могли выдвинуть обвинения из-за дипломатической неприкосновенности. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о якобы выявлении российских шпионов в Болгарии.

Напомним, в сентябре 2019 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила озабоченность обвинениями в шпионаже в адрес главы «Русофилов» Николая Малинова. Дипломат подчеркнула, что деятельность организации была направлена лишь на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление отношений между народами России и Болгарии. Она выразила надежду на продолжение совместной работы по реализации достигнутых между Москвой и Софией договоренностей.

Как писала «Газета.ru», Болгария высылала российского дипломата за «шпионаж».