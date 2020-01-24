Россия станет пятой экономикой мира уже в 2020 году

Росстат опубликовал первые итоговые данные за 2019 год. Пока только по промышленному производству, но даже они позволяют сделать определенные выводы относительно экономики России в целом.

Но для начала несколько общих замечаний. Во-первых, в современных условиях темпы роста производства услуг, как правило, выше темпов роста производства товаров. Поэтому, во-вторых, общий рост ВВП обычно оказывается выше роста промышленного сектора. И уже отсюда, в-третьих, приведенные далее расчеты являются всего лишь «нижней границей» экономического роста России в 2019 году и могут быть пусть немного, но пересмотрены в сторону увеличения.

Лично мне было интересно, насколько оправдается сделанный еще в конце декабря прогноз о том, что рублевый ВВП России за прошлый год окажется в диапазоне 108–109 трлн рублей. Это зависело от результатов декабря: поскольку за январь-ноябрь российский ВВП в текущих ценах составил 97,577 трлн рублей, следовательно, за последний месяц года нужно было «набрать» еще минимум 10,5 трлн рублей. Получилось ли это?

Судя по данным Росстата, получилось — и даже с избытком. Промышленное производство за IV квартал 2019 года выросло на 9,6% к предыдущему кварталу. Если эту цифру экстраполировать на экономику в целом, то получится 30,69 трлн рублей, то есть российский ВВП за декабрь 2019 года составил 11,35 трлн рублей, что хорошо коррелирует с данными предыдущих лет.

Теперь остается только сложить вместе квартальные данные (24,487 + 26,188 + 28,004 + 30,692) и получить результат — 109,301 трлн рублей в текущих ценах.

Дальше уже проще. Средний курс национальной валюты к доллару США от ЦБ России в 2019 году уже известен — 64,6184 рубля (так считает МВФ, у Всемирного банка немного другая методика). Отсюда получаем «долларовый» ВВП России по номиналу — 1,691 трлн долл. В 2018 году было 1,657 трлн долл., то есть приведенный к общему знаменателю экономический рост окажется возле отметки 2,08%. Это чуть ниже заявленной Росстата годовой цифры роста промпроизводства в стране 2,4%, но это уже разница между рублевой и долларовой инфляцией.

Остается эту цифру экономического роста применить к показателю валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (ВВП ППС). Операция не вполне корректная, но, поскольку никаких потрясений с отечественной экономикой за 2019 год не происходило, допустимая.

Данные МВФ по России за 2018 год — 4,227 трлн долл. Следовательно оценка 2019 года, при росте в 2,08%, должна достичь отметки примерно в 4,315 трлн долл.

У Германии в прошлом году было 4,343 трлн долл., при этом ее промышленное производство не росло, а три квартала из четырех находилось в рецессии, обусловленной прежде всего американо-китайской торговой войной. Размеры этой рецессии (как и экономического роста в РФ) еще будут уточняться, но уже сегодня ясно, что экономический разрыв между Германией и Россией за 2019 год еще заметнее сократился, если вообще не исчез.

Если данная тенденция не изменится по причине каких-нибудь форс-мажорных обстоятельств, то выход России на пятое место в мире по показателю ВВП ППС (добавлю, по версии МВФ) окажется реальностью максимум в нынешнем году.

Этой теме совсем недавно были посвящены достаточно широкие и бурные дискуссии в медиа-пространстве, в ходе которых ряд представителей оппозиции, к моему удивлению, активно путал показатель ВВП ППС с показателем ВВП ППС на душу населения (там Россия — далеко не шестая, а чуть ли не в шестом десятке стран мира — по итогам 2018 года было как раз 50-е место).

Впрочем, надо понимать, что как раз по размерам реального сектора экономики Россия уже давно четвертая, поскольку в показатель национального ВВП «развитые» страны чего только ни включают: от «приписанной ренты» в США (это сколько бы вы платили за свое жилье, снимая его в аренду) и прочих «гедонистических индексов» до стоимости услуг проституток, наркодилеров и т. д. А уж если начать считать еще и долговую нагрузку на государства-лидеров…

Но даже при этих, не вполне равных и честных «правилах игры», наша страна, согласитесь, выглядит далеко не «бензоколонкой с разорванной в клочья экономикой».