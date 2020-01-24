Навальный призвал россиян скидывать ему донаты, а не заводить детей

Москва, 24 января. Блогер и глава признанного в РФ иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный выступил в защиту телеведущей Алены Водонаевой, считающей жителей России «быдлом» за желание рожать детей.

По его мнению, Водонаева права в том, что призвала не производить на свет рабов, а также рассказал о жизни среднестатистической российской семьи, передают «Народные новости».

«Когда у вас зарплата 30 тысяч рублей, у вас дома мама, парализованная бабушка и одновременно жена, муж, какой-то ребенок», — считает Навальный.

Он отметил, что в таких условиях живет большинство россиян, поскольку «жить негде». Более того, «оппозиционер» присоединился к обвинениям Водонаевой в адрес россиян, желающих завести ребенка, в конце по традиции попросив у подписчиков донаты.

Получается, что жители России должны тратить деньги не на семью и свое будущее, а на финансирование сомнительных организаций, в деятельности которых заинтересованы зарубежные кураторы.

Пользователи в комментариях ответили скандальному блогеру, зачем с их точки зрения необходим материнский капитал.

«Благодаря маткапиталу и субсидии от государства я могу купить двухкомнатную квартиру с минимальными вложениями», — заметил житель Санкт-Петербурга.

Россияне напомнили Навальному другие скандальные фразы Водонаевой, касающиеся рождения детей.

«Еще Водонаева говорила, что размножаться должна только элита в стране. Как вам такое заявление?» — написал один из пользователей.

Напомним, ранее Водонаева раскритиковала решение президента России Владимира Путина о выплате материнского капитала за рождение первого ребенка в семье, передавало Федеральное агентство новостей.