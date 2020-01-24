Сенатор Цеков усомнился, что «сделка века» Трампа разрешит конфликт на Ближнем Востоке

Москва, 24 января. Член комитета по международным делам Совета Федерации России Сергей Цеков усомнился, что США смогут урегулировать хоть один конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал, что представит план по урегулированию палестино-израильского конфликта до визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, который запланирован на конец января. Глава Белого дома считает, что «сделка века» прекрасна и сработает.

Пресс-секретарь палестинского президента Махмуда Аббаса пообещал объявить ряд мер по защите законных прав Палестины, если сделка будет объявлена в соответствии с ранее отвергнутыми палестинцами формулировками.

Цеков напомнил, что Израиль является главным союзником США на Ближнем Востоке, и Трамп неоднократно показывал поддержку Тель-Авиву. Сенатор допустил, что анонсированный план будет включать уступки Палестине, но «вероятность этого невелика».

«Если США попытаются продавить откровенно произраильские решения, Рамалла молчать не станет. Конфликт, в который влезает Вашингтон, сложный и запутанный — крайне сомнительно, что одной «сделкой» в нем можно поставить точку, — указал Цеков в беседе с «Экономикой сегодня». — Более вероятно, что Штаты просто провалят попытку урегулирования».

Позиции США на Ближнем Востоке резко ослабли в начале года, когда американская сторона по приказу Трампа убила прилетевшего с визитом в Ирак командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. На сегодняшний день уже три страны требуют, чтобы американские войска покинули регион. Сирия указывает, что США оккупировали территории на северо-востоке страны и воруют нефть. Иран же считает, что США не имеют никакого права вмешиваться в дела ближневосточного региона, так как находятся совершенно на другом континенте и не участвуют в местных политических процессах. Иракский парламент после убийства Сулеймани расторг соглашение, по которому США могут находиться в республике. Вашингтон уходить отказывается и грозит Багдаду санкциями.

«Вероятность того, что США способны урегулировать хотя бы один ближневосточный конфликт, стремится к нулю — уровень приязни и доверия Вашингтону в регионе крайне низок», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, США вовсе не заинтересованы в урегулировании конфликтов, поскольку большинство из них были инициированы ими же. Цеков призвал Вашингтон прекратить влезать в дела государств.