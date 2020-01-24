«Русская народная линия» просит патриарха Кирилла спасти христианскую святыню

Москва, 24 января. Главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и главу Сербской православной церкви патриарха Иринея призвали открыть в Черногории подворье Московского патриархата для спасения христианских святынь. С таким обращением выступил портал «Русская народная линия».

Он обратил внимание на то, что Мальтийский орден (рыцарский орден Римско-католической церкви) хочет выкупить у Черногории десницу Иоанна Крестителя за 150 млн долларов. Речь идет о нетленной правой руке святого пророка, которая, согласно Библии, была возложена на голову Иисуса Христа во время его Крещения в водах реки Иордан. На сегодняшний день десница является одной из самых почитаемых святынь христианского мира.

«И этому подворью священноначалие Сербской православной церкви могло бы передать на хранение те святыни, которые находятся в Черногории и имеют прямое отношение к России. Подворье таким образом стало бы еще и своеобразным «Русским музеем», — пишет «Русская народная линия».

Это позволило бы уберечь христианские святыни от передачи Риму и хранить их в Черногории в совместном владении Русской и Сербской православной церквей.

Отметим, что десница Иоанна Крестителя имеет древнюю историю и неоднократно перевозилась из одной части мира в другую. Она уцелела во время гонений римского императора Юлиана Отступника, когда уничтожались все христианские святыни, была похищена рыцарями-крестоносцами во время разграбления Константинополя в 1204 году, хранилась в Петербурге (российский император Павел I был великим магистром Мальтийского ордена и спрятал святыню по просьбе собратьев-рыцарей, чтобы она не досталась Наполеону). После революции 1917 года и гибели императорской семьи десница была передана королю Югославии Александру Карагеоргиевичу, а потом — сербскому Патриарху Гавриилу. В конечном итоге святыня оказалась в Черногории.

Примечательно, что Мальтийский орден уже предлагал бывшему президенту Югославии Момиру Булатовичу продать десницу за 100 млн долларов, однако тот ответил отказом, несмотря на то, что был коммунистом.

Однако действующий президент Черногории Мило Джуканович оказался менее щепетильным в вопросе сохранения религиозных реликвий. Он продавил через парламент закон о передаче всего имущества Сербской православной церкви государству, и теперь возникла реальная угроза передачи Риму христианской святыни.