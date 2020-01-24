Серуканов призвал россиян отказаться от подконтрольного Госдепу США Facebook

Москва, 24 января. Кейс с убитым иранским генералом Касемом Сулеймани доказал, что Facebook, Twitter и Instagram полностью подконтрольны американскому Госдепу. Об этом заявил юрист Виталий Серуканов.

Таким образом он прокомментировал позицию Facebook. Администрация соцсети, напомним, в январе заблокировала пост журналистки Юлии Юзик, которая назвала Касема Сулеймани национальным героем Ирана. Виталий Серуканов подчеркнул, что Facebook, как и другие соцсети, полностью подконтролен Госдепу США.

«Facebook — это никакая не независимая социальная сеть. Она полностью подконтрольна политике Вашингтона, и кейс с Сулеймани доказал, что когда США вводят санкции против Ирана, то американские соцсети — Facebook, Twitter и Instagram — полностью подчиняются их правовому решению», — отметил юрист.

Он обратил особое внимание на тот факт, что «американские соцсети даже не ссылаются на соответствующие правовые акты, а просто блокируют аккаунты, выполняя политическую волю Госдепа». Это касается и YouTube, отметил Виталий Серуканов в разговоре с корреспондентом Nation News.

Собеседник издания призвал очень аккуратно пользоваться Facebook и всегда помнить, что «если ваша точка зрения не совпадает с официальной позицией Госдепа США, то вас заблокируют». Американские социальные сети находятся под контролем спецслужб США, указал юрист, напомнив, что некоторое время назад об этом рассказал Эдвард Сноуден. Он, как напомнил Серуканов, утверждал, что американские спецслужбы следят за огромным числом граждан.

Виталий Серуканов призвал россиян переходить на альтернативные американским социальные сети.

«Я могу привести также пример с YouTube. Когда мы ведем стримы в RT, то мы постоянно сталкиваемся с какими-то сложностями во взаимодействии с каналом: то они ограничивают нам трансляцию 15 минутами без объявления причин, то возникают какие-то другие проблемы. А что касается Facebook, то кейс с Сулеймани наглядно показал, что мы полностью под контролем», — резюмировал юрист.

Американский миллиардер Джордж Сорос ранее заявил, что социальная сеть Facebook работает на президента США Дональда Трампа и оказывает ему существенную поддержку в предвыборной гонке. С точки зрения Сороса, которую он озвучил на экономическом форуме в Давосе, Facebook заключил с главой Белого дома соглашение: если соцсеть поможет Трампу переизбраться на второй срок, то тот защитит ее от нападок и скандалов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что американская социальная сеть Facebook давно превратилась в площадку для продвижения экстремистских идей и двойных стандартов. По его словам, соцсеть стала мощнейшим оружием пропаганды США против России.