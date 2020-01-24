Депутат Гартунг ответил на претензии Лукашенко о «давлении» Москвы на Минск

Торговые связи между Россией и Белоруссией выгодны и Москве, и Минску; к заявлению белорусского президента Александра Лукашенко надо относится как к части конкуренции мировых рынков. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Валерий Гартунг.

Обвинение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация якобы специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. По его словам, разногласия с РФ по поставкам нефти и газа начались якобы из-за требований Москвы о более высокой, чем мировая, оплате за нефть.

«Россия начала налоговый маневр специально, чтобы надавить на Беларусь. Для чего они решили надавить — догадайтесь сами», — заявил Лукашенко во время визита в город Шклов Могилевской области.

Более того, белорусский президент предположил, что из-за этой ситуации якобы создается угроза институту президентства суверенной Белоруссии.

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси», — добавил он.

Российская Федерация в 2019 году начала так называемый налоговый маневр, согласно которому идет постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых.

«Любовь должна быть взаимной»

Как отметил Валерий Гартунг, налоговый маневр — это решение правительства РФ. И Белоруссия здесь абсолютно ни при чем, уверен депутат.

«И говорить о том, что Белоруссию заставляют покупать по ценам выше мировых… ну, как можно заставить кого-то купить любой товар выше мировой цены? Всегда купишь его в другом месте по выгодной цене. В общем-то и все. Мне кажется, Александр Григорьевич высказывается, скажем так, на эмоциях. Это его субъективная позиция, а не рациональная», — пояснил Валерий Гартунг.

По словам депутата, президент Белоруссии Александр Лукашенко старается создать для своей страны более приятные торговые условия. «Это нормально», подчеркнул Гартунг.

«К его заявлению надо относится как к части конкуренции мировых рынков. Могу сказать, что торговые связи между Россией и Белоруссией выгодны и Москве, и Минску. Это взаимовыгодное сотрудничество. Знаете, что такое безответная любовь? Это пытка. Любовь должна быть взаимной, как и доходы с торговли. Оба участника должны получать доход. Поэтому, если Александр Григорьевич считает, что ему предлагают покупку по более высокой цене, ну так есть же не только Восток, но и Запад. Но цены везде одинаковые, это биржевая цена. Она отличается только транспортной составляющей», — заключил Валерий Гартунг.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск собирается поставлять с российского рынка до 40% от необходимых объемов нефти. Соответствующее заявление было им озвучено на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт. Он добавил, что сегодня для Белоруссии альтернативы поставкам российской нефти нет, но «диверсифицироваться надо».