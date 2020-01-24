Иерей храма Святых Царственных страстотерпцев прокомментировал скандал вокруг «бога Кузи»

Москва, 24 января. Иерей храма Святых Царственных страстотерпцев в Ясеневе Димитрий Бабурин прокомментировал скандал вокруг сектанта Андрея Попова, который посещает возглавляемый им храм.

Пресненский суд Москвы в июле 2018 года приговорил Андрея Попова, который называл себя «богом Кузей», к пяти годам колонии по обвинению в «создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами». Следствие установило, что Попов замешан в двух эпизодах мошенничества и вымогательстве свыше 15 миллионов рублей у 15 потерпевших.

Однако в ноябре 2018 года суд смягчил наказание Попову, весной 2019 года создатель секты вышел на свободу. После этого Попов стал посещать храм Святых Царственных страстотерпцев в Ясеневе в качестве прихожанина.

«В богослужении участвует как прихожанин, молится и крестится, но не более того. В таинствах никогда не участвовал. А вел себя тихо, как мышка. Я бы и не узнал, что этот человек — тот самый «бог Кузя», если бы мне не сказали наши прихожане», — рассказал Бабурин в комментарии «Русской народной линии».

По словам Бабурина, в СМИ появилась информация о том, что Попов якобы продолжает свою сектантскую деятельность в стенах храма. Бабурин назвал эту информацию враньем и полнейшим бредом. Священнослужитель уверен, что скандал раздувается намеренно, чтобы бросить тень на храм.

«Думаю, что против нашего храма готовится серьезная провокация. Ведь информационный повод уже миновал, а в Москве полно событий, которые можно и нужно освещать», — заявил он.

Бабурин отметил, что он бы мог попросту не пускать Попова на порог храма, но с духовной точки зрения — это неправильно. Попов не замечен в какой-либо сектантской деятельности на территории храма. Бабурин добавил, что бывший осужденный участвует в молениях, если он предпримет попытку исповедоваться, то его необходимо будет присоединить к православию через соответствующие церковные инстанции.