Власти КНР в борьбе с коронавирусом учли роковые ошибки времен атипичной пневмонии

Мир в очередной раз столкнулся с угрозой опасной эпидемии. В прошлый раз схожая глобальная пандемия тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), также известного под названием «атипичная пневмония», возникла в ноябре 2002 года и еще полгода представляла собой насущную опасность. Лишь летом 2003 года распространение той инфекции удалось окончательно взять под контроль.

Нынешняя вспышка, связанная с новым коронавирусом 2019-nCoV, скорее всего, будет протекать по сценарию, похожему на пандемию ТОРС, так как два эти вируса в значительной степени схожи по своему строению. Но есть и хорошие новости — 2019-nCoV, судя по всему, менее летален, а человечество в большей степени готово к борьбе с распространением эпидемии.

Смертность ниже, чем от атипичной пневмонии

Начнем со сравнений. Нынешний вирус 2019-nCoV, который уже определили по результатам клинических исследований в первом очаге заболевания в китайском городе Ухань, не менее чем на 70% похож по генетической последовательности на старый вирус SARS-CoV, вызывающий атипичную пневмонию.

Между ноябрем 2002-го и июлем 2003-го года эпидемия SARS-CoV была настоящей «страшилкой»: многие СМИ разгоняли истерические прогнозы как по числу заболевших, так и по возможной смертности.

Однако итоговый результат оказался не столь печальным, как представлялось в разгар эпидемии. По итогам глобальной пандемии, вызванной SARS-CoV, во всем мире заболело только 8273 человека, из которых скончалось лишь 775. При этом 60 погибших умерли от обострения хронических болезней, которое произошло на фоне инфекции, или от иных причин, не связанных с заражением коронавирусом. Таким образом, в среднем по миру летальность ТОРС составила 9,6% — то есть от этой болезни умирал каждый десятый зараженный.

Стоит отметить, что даже квалифицированная медицинская помощь помогала при ТОРС крайне слабо. Например, в Гонконге и Канаде смертность составила рекордные 17% и 18% — это было связано с климатическими условиями и возрастной группой заболевших.

В целом атипичная пневмония оказалась неприятной инфекцией: от обычной острой респираторной вирусной инфекции («простуды», ОРВИ) и привычного ежегодного гриппа умирает не более 0,01–0,02% заболевших. И все же в масштабах мира эти ежегодные пандемии уносят гораздо больше жизней, чем атипичная пневмония: каждый год от гриппа умирают около 650 тысяч человек, а еще около 300 тысяч жизней уносит ОРВИ.

При этом любое лечение при вирусных инфекциях обычно направлено на облегчение симптомов и стимуляцию собственного иммунитета человека. Связано это с тем, что в случае вирусов вакцинация часто «бьет мимо цели»: человека прививают от наиболее распространенного штамма вируса гриппа, а он неожиданно может заболеть совсем другим, для борьбы с которым вакцина бесполезна.

С атипичной пневмонией сложилась похожая картина: даже через 18 лет после обнаружения вируса и начала первой эпидемии эффективной вакцины против SARS-CoV так и не создано, как нет и чудодейственного антивирусного препарата. Большая часть усилий по спасению жизней — это профилактика распространения и традиционное лечение обычными антивирусными препаратами и иммуностимуляторами.

Решающую роль в исходе заболевания играет возраст: от него практически не умирали молодые люди в возрасте до 24 лет, а вот для стариков старше 65 лет ТОРС был крайне опасен — в этой возрастной категории смертность составляла более 50%.

Поэтому паникеров стоит сразу успокоить: по состоянию на 24 января 2020 года в мире числится лишь 901 заболевший вирусом 2019-nCoV, из которых умерло 26. Это составляет около 3% от числа заболевших — в шесть раз меньше, чем пиковая смертность от атипичной пневмонии и в три раза меньше, чем среднемировая смертность от эпидемии ТОРС 2002–2003 годов.

С новым вирусом — успели

Теперь уже понятно, что эпидемию 2019-nCoV «схватили» гораздо раньше, чем атипичную пневмонию в 2002 году, когда первые серьезные меры стали предпринимать только через три месяца после обнаружения вируса.

Тогда китайские правительственные должностные лица решили не информировать ВОЗ о резком росте количества инфицированных жителей в КНР и вплоть до февраля 2003 года ограничивали освещение ТОРС в средствах массовой информации. Это привело к тому, что эпидемиологи по всему миру пропустили момент заражения и широкого распространения атипичной пневмонии, что вызвало дополнительные смерти за пределами Китая, да и в самой КНР добавило лишних жертв.

Впоследствии правительство КНР официально извинилось за медлительность, блокирование информации и непринятие мер по борьбе с эпидемией ТОРС. По словам китайских официальных лиц, ошибочные шаги были сделаны в целях сохранения доверия общественности к способности властей быстро справиться с проблемой, однако на деле они лишь ускорили распространение инфекции, так как люди просто не знали о грозящей им смертельной опасности.

Сейчас предполагается, что вспышка нового вируса 2019-nCoV произошла в 9-миллионном городе Ухань на востоке КНР, где первые сообщения о заражении прошли 31 декабря 2019 года. Точкой распространения считается открытый рынок, где якобы первый заболевший купил зараженную змею, а сама змея заболела от летучей мыши. Рынок в Ухане официально был закрыт уже 1 января 2020 года, а людей с клиническими проявлениями тут же изолировали.

Возможно, однако, что история о змее и летучей мыши — не более чем городская легенда. Первые симптомы, схожие с проявлениями среди «официальных» заболевших, были отмечены у обратившихся за медицинской помощью в той же Ухани еще 8 декабря, однако тогда новое заболевание сочли обычным ОРВИ. Хотя версия о змее и летучей мыши не лишена чисто биологического смысла: в результате исследования генетического кода 2019-nCoV эксперты пришли к выводу, что он, по-видимому, является гибридом коронавируса, действительно обнаруженного в прошлом у летучих мышей, и другого коронавируса пока что неизвестного происхождения.

Первой жертвой нового коронавируса стал пожилой 61-летний житель Ухани, который скончался 9 января 2020 года. С 22 января Ухань была помещена в тотальный карантин, весь общественный транспорт остановлен, город закрыт на въезд и выезд для жителей и приезжих. С сегодняшнего дня зону карантина расширили — в нее попали также города Хуанган, Эчжоу, Чиби и Чжицзян, прилегающие к Ухани.

Вчерашнее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям разделилось во мнениях: ряд экспертов высказался за введение особого положения в области общественного здравоохранения в мировом масштабе, но организация пока не пошла на столь крайние меры. Это связано с тем, что новый коронавирус бушует лишь в КНР: кроме Китая, на 24 января четверо заболевших обнаружены в Таиланде, трое в Сингапуре, по два — в Гонконге, Макао, Японии, Южной Корее и Вьетнаме, по одному — на Тайване и в США.

Тот факт, что несколько сотрудников больницы, которые занимались лечением больных в Ухани, также заболели, показал, что вирус может передаваться от человека к человеку. Однако вирулентность нового коронавируса оказалась, к счастью, ниже, чем у SARS-CoV, о чем наглядно рассказало распространение эпидемии за пределы КНР.

Первый случай заболевания новым коронавирусом за пределами материкового Китая стал известен 13 января: заболела 61-летняя женщина, которая за пять дней до этого прилетела из Ухани в Бангкок. Пока что все заболевшие в Таиланде, включая первую зараженную, живы — хотя на протяжении трех часов женщина находилась, будучи уже заболевшей, в одном салоне с еще целой сотней пассажиров.

Для сравнения: бороться с ТОРС стали после резонансного случая, когда американский бизнесмен Джонни Чен после путешествия в материковый Китай заболел атипичной пневмонией, симптомы которой он почувствовал во время своего обратного рейса в Сингапур в феврале 2003 года. Самолет с Ченом срочно приземлили в Ханое, столице Вьетнама, однако было поздно — инфекция выплеснулась из КНР, а многочисленные пассажиры, летевшие с Ченом, также были заражены.

Вначале заболевание Чена классифицировали как птичий грипп, но течение болезни было нетипичным (отсюда и пошло название «атипичная пневмония») и крайне тяжелым. Уже 28 февраля 2003 года ВОЗ получила запрос о консультации больного, который переносил необычное гриппоподобное заболевание. Итальянский инфекционист Карло Урбани, являясь специалистом в области вирусных заболеваний, отозвался на запрос из Ханоя. Его приезд во Вьетнам стал трагедией для него лично, но спас множество человеческих жизней.

При осмотре проблемного больного с сухим кашлем Урбани практически сразу сделал вывод, что его болезнь не является обычным респираторным заболеванием или пневмонией. Он немедленно распорядился, чтобы медицинский персонал стал использовать маски и защитную одежду, а также потребовал от властей Вьетнама введения карантина и проведения противоэпидемических мероприятий. Однако ханойский госпиталь был слабо приспособлен для карантина — в частности, карантинный бокс пришлось делать из полиэтиленовой пленки.

Несмотря на все предпринятые меры, пациент скончался в больнице вскоре после госпитализации. Кроме того, несмотря на различные меры защиты от заражения, многие из работников больницы, в том числе и сам Урбани, тоже начали испытывать похожие на атипичную пневмонию симптомы заболевания. Впоследствии пятеро из них умерли, а через месяц от ТОРС скончался и Карло Урбани, за жизнь которого боролись целых 18 дней...

Отставить истерику!

Итак, мир уже узнал о новом коронавирусе — намного раньше, чем это случилось в 2002–2003 годы, когда вспышку атипичной пневмонии начали «ловить» лишь после сотен заболевших в десятке стран мира. На сегодняшний день, даже по самой пессимистичной оценке, речь может идти лишь о 4000–5000 зараженных, подавляющее большинство которых сосредоточено в Ухани и ее пригородах.

Важно и то, что власти КНР уже не играют в «молчанку», а наоборот, действуют максимально жестко и последовательно, поместив зараженный мегаполис и его пригороды в максимально строгий карантин.

Конечно, были высказаны обоснованные опасения, что предстоящий китайский Новый год может значительно способствовать распространению вируса. Ведь несмотря на карантин, в китайскую традицию входит обязательное посещение родственников в новогоднюю неделю, которые часто могут жить не только в Поднебесной, но и за ее пределами.

Не исключено, что китайцы будут всячески пытаться обмануть правила карантина, однако в строгости запретительных мер и в жестком контроле за подозрительными больными уже никто не сомневается. По крайней мере, всех замеченных в недомоганиях на китайских вокзалах и в аэропортах уже подвергают тотальному контролю и даже принудительной изоляции в специальных карантинных боксах.

Наконец, 2019-nCoV оказался не столь смертелен, как его предшественник, SARS-CoV. Да, это не ОРВИ и даже не грипп, но все-таки опасность умереть после заражения 2019-nCoV в несколько раз ниже, чем при атипичной пневмонии. Кроме того, передача от человека к человеку, судя по всему, тоже происходит медленнее, чем при заболевании атипичной пневмонией.

В общем, гоните в шею тех, кто кричит, что вам надо срочно закупать соль, спички, ватно-марлевые повязки, костюмы полной химической защиты — и безвылазно сидеть дома, ожидая апокалипсис. В России пока не зафиксировано достоверных случаев заражения 2019-nCoV, но эпидемиологический контроль с Китаем уже усилен. Предупрежден — значит вооружен.