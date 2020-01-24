Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо «жить в обнимку» с Россией

Шклов, 24 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не может войти в состав какого-либо государства, в том числе РФ, но при этом ей необходимо «жить в обнимку» с Россией.

На встрече с коллективом завода в Шклове Лукашенко отметил незыблемость суверенитета Минска.

«Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — подчеркнул белорусский президент.

При этом белорусский лидер отметил, что не желает становиться последним президентом страны.

«Почетно быть первым, но последним быть не хочу», — сказал Лукашенко.

С другой стороны, по его мнению, Белоруссии необходимо «жить в обнимку» с Россией.

Ранее политический эксперт Александр Шпаковский объяснил популярность Лукашенко среди жителей России. По его словам, россияне обращают внимание на справедливость, честность и жесткий управленческий стиль белорусского лидера в отношении проявлений беззакония, передавало Федеральное агентство новостей.

Президенты России и Белоруссии регулярно общаются по телефону и встречаются для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Одной из главных тем таких контактов является процесс создания Союзного государства. Стороны уже согласовали большую часть дорожных карт по интеграции РФ и Белоруссии. Экс-глава российского кабмина Дмитрий Медведев сообщал, что Москва и Минск подготовили 31 документ, касающийся практически всех сфер экономики.