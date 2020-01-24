Коротченко заявил, что США боятся открытого противостояния с Ираном

Москва, 24 января. США испугались открытого военного конфликта с Ираном и предпочли воздействовать на Тегеран с помощью санкций, заявил эксперт Игорь Коротченко.

Американские власти расширили санкционный список против Ирана, включив в него несколько физических и юридических лиц. Под санкциями оказались одна компания из ОАЭ и пять из Китая. Вашингтон считает, что эти корпорации помогают иранскому нефтяному экспорту, нарушая экономические санкции США. Американской стороне не нравится, что на получаемые Тегераном средства от продажи черного золота финансируется Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Одним из подразделений КСИР — «Аль-Кудс» — командовал иранский генерал Касем Сулеймани, который был убит в результате авиаудара ВВС США под Багдадом в ночь на 3 января. Многие аналитики считают, что гибель Сулеймани может спровоцировать новый вооруженный конфликт в регионе. Однако американская сторона ушла от открытого противостояния с Ираном, прибегнув к своей излюбленной политике — введению ограничительных мер.

Коротченко убежден, что США отступили в конфликте с Ираном из-за банального страха. По мнению эксперта, Тегеран обладает потенциалом и возможностями дать сокрушительный ответ Вашингтону, и Штаты это прекрасно понимают.

«Это не «банановая республика», это не слабая страна, у Ирана колоссальное влияние на Ближнем и Среднем Востоке. В конце концов, у Ирана есть ракетное оружие. В этом плане американцы, взвешивая риски возможной войны с Ираном, трезво оценивают возможности, понимая, что прямой конфликт приведет к очень серьезным проблемам и последствиям для США, поэтому они и не идут на прямую агрессию, — сказал аналитик в беседе с iReactor. — Ну и военный потенциал играет свою роль. Недавние удары по военным объектам в Иране показали, что страна обладает высокоточным оружием. Это тоже тот фактор, с которым нужно считаться».

Говоря об ограничительных мерах США против Ирана, Коротченко заявил, что Тегеран живет под санкциями уже долгие годы и давно приспособился к ним. По его мнению, очередные санкции США против физических лиц не окажут никакого критического воздействия на Тегеран. Американский президент Дональд Трамп вводит санкции лишь для укрепления своей внутриполитической позиции, добавил эксперт.