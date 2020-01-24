Евросоюз критикует бесправие в Польше, а крайней оказалась Россия. Колонка Евгения Беня

На прошлой неделе заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова рассказала, что ЕК не собирается мириться с якобы попытками России исказить историю Второй мировой войны и с перекладыванием вины за ее начало на Польшу и Запад. По ее словам, роль Еврокомиссии заключается в том, чтобы говорить о фактах: «Еврокомиссия демонстрирует солидарность с Польшей». Лидер же крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер высказался о недопустимости попыток оправдать пакт Молотова — Риббентропа 1939 года.

Какие еще факты Еврокомиссия сможет противопоставить тому, что Мюнхенский сговор 1938 года между Германией, Францией, Великобританией и Италией привел к оккупации Германией и Польшей части Чехословакии и Польша аннексировала Тешинскую область, что нежелание Франции объединить усилия с СССР привело к ее последующей оккупации фашистской Германией в 1940 году, что потери СССР в войне чуть ли не в 25 раз превышают совместные потери США, Великобритании и Франции?

Отталкиваясь от судебной реформы

Однако в те дни, когда Вера Йоурова упражнялась в критике России, вице-спикер Европарламента Катарина Барли в интервью Süddeutsche Zeitung заявила, что Польше грозят серьезные санкции в случае принятия нового закона о судебной системе. Так что Йоурова политесно смягчила жесткую критику Польши Еврокомиссией, а крайней, как всегда, оказалась Россия, привычно и по инерции выставленная в неблаговидном свете.

Еврокомиссия недовольна законопроектом, внесенным фракцией «Закон и справедливость» 12 декабря 2019 года, который направлен на запрет политической деятельности судей и введение для них дисциплинарной ответственности в случае, если они ставят под сомнение «условия службы или законность назначения» своих коллег. Барли призвала Еврокомиссию в случае, если этот закон будет в Польше принят, немедленно подать запрос в Европейский суд о наложении судебных мер по его приостановлению. Она уточнила: «Мы будем вынуждены пригрозить чувствительными штрафами в случае невыполнения этих мер».

По мнению Барли, положения, которые содержатся в законопроекте, направлены «против независимости судебной власти в Польше». Кроме того, текст документа ставит под сомнение приоритет европейского права над польским.

«Эта атака на верховенство закона не ограничивается только территорией Польши, но затрагивает и весь ЕС. То, что делает правительство в Варшаве, недопустимо», — считает Барли.

Реформирование судебной системы в Польше продолжается с 2015 года. Правительством были приняты законы о реорганизации верховного суда и о национальном судебном совете, которые существенно расширили полномочия исполнительной власти в отношении судей. Всякий раз подобные действия Варшавы вызывали резкую критику со стороны Евросоюза.

В июле 2017 года сейм проголосовал за законопроекты о национальном судебном совете и структуре судов. Согласно им, Верховный суд Польши перешел в подчинение министерству юстиции. Глава минюста получил право назначать судей окружных и апелляционных судов без согласования с представителями судебных органов. Изменился порядок формирования национального судебного совета, который гарантирует независимость судов. Его членов выбирает парламент, а не судейское сообщество, как было прежде.

Польская оппозиция раскритиковала реформу, обвинив правящую националистическую партию «Право и справедливость» в попытке совершения государственного переворота и установления диктатуры. Пятеро бывших судей конституционного трибунала выступили с заявлением, в котором обозначалось, что в результате реформы Польша лишается статуса демократического государства. Против нее выступал бывший президент страны Лех Валенса. Еврокомиссия заявляла, что преобразование уничтожает независимость судов в Польше, призывала отложить его проведение и грозила в противном случае санкциями. В то время глава МИД Польши Витольд Ващиковский в ответ сказал, что из-за рубежа не следует вмешиваться в процесс польских реформ. Президент страны Анджей Дуда тогда предложил весьма условный псевдодемократический компромисс: национальный судебный совет должен формироваться 60% голосов депутатов парламента, а не простым большинством.

В ЕС недовольны давлением на СМИ в Польше

Не только судебная реформа в Польше, но и польские ограничения в сфере СМИ систематически вызывают недовольство в Евросоюзе. В январе 2016 года правительство начало консервативные преобразования с реформы государственных СМИ. По новому закону о теле- и радиовещании министр финансов Польши получил право назначать состав руководства таких СМИ и изменять их уставы. После того, как поправки вступили в силу, работы лишились около 140 журналистов, включая руководителей редакций. Как сообщала Deutsche Welle, некоторые ушли сами, другим угрожали увольнением, пока они добровольно не согласились расторгнуть контракты. Одним из первых шагов нового руководства Польского общественного телевидения оказался запрет на прямые включения с антиправительственных демонстраций.

Выступления против нового закона о СМИ прошли в крупных городах Польши, а также в Праге. Европейский вещательный союз считает, что закон нанес урон польской прессе и ее независимости. Ассоциация европейских журналистов заявила, что он позволит назначать в руководство СМИ лиц, разделяющих партийные интересы. Это привлекло внимание Еврокомиссии, которая требовала от правительства Польши прекратить давление на прессу.

С больной головы на здоровую

Так что, защищая Польшу от так называемых нападок России по теме Второй мировой войны, Еврокомиссия подкинула ложку меда в бочку дегтя возмущения нарушениями властями Польши норм международного права — по-видимому, в робкой надежде, что это сможет притормозить процесс судебной реформы в Варшаве. Однако антироссийский пассаж зампреда Еврокомиссии Веры Йоуровой только еще больше разогрел правящих в Варшаве националистов, уверовавших, что Польша — пуп земли.

В аппарате польского президента Анджея Дуды на днях была срочно с больной головы на здоровую создана кризисная команда из историков и политологов, чтобы в онлайн-режиме опровергать тезисы речи российского президента Владимира Путина 23 января во время Всемирного форума памяти холокоста в Иерусалиме к 75-летию освобождения Красной армией немецкого лагеря смерти Освенцим на территории оккупированной фашистами Польши. При этом Дуда отказался ехать на форум, так как там планировалось выступление Владимира Путина. В Варшаве очень сильно хотели, чтобы речь российского лидера стала обличительной по отношению к Польше как соучастнице развязывания Второй мировой войны, причастной к холокосту.

Увы, кризисной команде, планировавшей синхронно опровергать тезисы речи президента России 23 января, пришлось сильно попотеть для тщетного выискивания того, что им нужно опровергнуть. Потому что краткое и пронзительное слово Владимира Путина в Иерусалиме было посвящено сохранению памяти о холокосте и ленинградской блокаде, преодолению трагедии страшной войны, унесшей жизни миллионов людей, международной ответственности за историческую правду и защиту мира. И в формате такого выступления не нашлось места тому, чем готовились попользоваться политические спекулянты. Но остановит ли это маховик их циничной лжи о Второй мировой войне?