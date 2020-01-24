Шойгу пообещал сделать Армейские игры более зрелищными

Москва, 24 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу хочет в этом году сделать Армейские игры более зрелищными и захватывающими. Об этом он заявил в пятницу, выступая на заседании оргкомитета Армейских игр.

«Чтобы сделать поединки еще более зрелищными, мы повысили сложность трасс и судейские требования, объединили некоторые испытания, ввели в конкурсы новые элементы», — отметил он.

Особое внимание министр поручил уделить обеспечению безопасности, медицинскому обслуживанию и логистике.

Армейские игры — комплексные военные соревнования, которые были учреждены странами ОДКБ. Первые игры прошли в России в 2015 году. Состязания включают в себя танковый триатлон, авиадартс, снайперский рубеж, военную-медицинскую эстафету, конкурс водителей военных автомобилей и другие соревнования.

В августе прошлого года Шойгу пригласил страны НАТО принять участие в Армейских международных играх. По словам главы Минобороны РФ, это позволит лучше понять друг друга, а не ждать, «когда представится другая возможность, которой не хотелось бы». Он подчеркнул, что свое согласие на участие в играх уже давали многие иностранные государства.