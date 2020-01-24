Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований Украины

Киев, 24 января. Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в государственное бюро расследований страны.

Митинги сторонников и противников бывшего президента проходят в пятницу у здания ГБР Украины. Охрана значительно усилена, передает корреспондент РИА Новости.

Петр Порошенко прошел через живой коридор своих сторонников и зашел в здание. Он рассказал, что идет на допрос по Минским соглашениям.

«Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле «Сватов» и «95 квартала», они умеют только шоу делать, и мы не дадим им сделать это шоу, будем требовать придерживаться государственной позиции», — заявил экс-президент Украины.

Государственное бюро расследований ранее опубликовало повестку о вызове Порошенко на допрос. По данным ведомства, бывший президент Украины не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах. В Госбюро также предупредили, что в случае очередной неявки могут быть применены меры принудительного содержания. Правозащитница, общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвала «показухой» вызов Порошенко на допрос в Госбюро.

В отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения российской госграницы. Также его подозревают в том, что он совершил государственную измену во время подписания Минских соглашений.