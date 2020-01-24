Сирия, 24 января. САА освободила поселение Самка на юго-востоке Идлиба. Члены семей террористов ИГ1 подожгли палатку в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Блокпост САА в провинции Даръа подвергся нападению неизвестных, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют расположения исламистов на западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков к западу от Алеппо; понесли потери в результате нападения неизвестных на юго-западе Даръа; выбили исламистов из поселения Самка на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции САА в Туркоманских горах в северной части Латакии.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков радикальных бандгрупп, таких как «Джебхат ан-Нусра»1*** и «Исламская партия Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ). Согласно данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), джихадисты прибегли к артобстрелам позиций правительственных подразделений в Туркоманских горах, тем самым спровоцировав новый вооруженный конфликт.

Провинция Алеппо

В Западном Алеппо продолжают работу ВВС Сирии и ВКС РФ. Как передает Twitter-канал (JennRollins1002), сирийские военные самолеты нанесли удары по фортификационным сооружениям боевиков поблизости от деревни Умм-Атба. В то же время авиация РФ атаковала огневые позиции джихадистов в районе бывшей 46-й базы Сирийской арабской армии (САА), сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (Ebaa0News).

По данным информационного портала Step News Agency, артиллерийские дивизионы сил САР между тем обстреливают укрепрайоны радикалов в окрестностях населенных пунктов Кафр-Наха и Хан аль-Асаль. Напомним, несколько часов назад поступали сведения об ударах исламистов по районам Аз-Захра и Новый Алеппо, подконтрольным САА.

Провинция Даръа

В Даръа произошло нападение неизвестных на один из контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии (САА). По информации военного источника в сети Twitter (NovostiDamask), группа вооруженных людей совершила налет на блокпост «Мухабарат», располагающийся между населенными пунктами Тасиль и Адван на юго-западе провинции. В результате атаки несколько сирийских военнослужащих получили ранения. Предполагается, что вылазка была предпринята подпольными ячейками исламистов вооруженной оппозиции, которые скрываются в безлюдных областях провинции. Как отмечалось ранее, многие военные эксперты полагают, что деятельность подобных бандгрупп координируется силами западной коалиции, базирующимися на оккупированной США территории на юге Хомса.

Провинция Идлиб

Продолжаются ожесточенные столкновения в южной части региона. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что Сирийской арабской армии (САА) удалось восстановить контроль над одной из двух деревень, которые были захвачены исламистами накануне. Так, правительственные войска выбили радикалов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» из поселения Самка. В настоящее время ведется операция по зачистке от исламистов населенного пункта Абу-Джрейф, также занятого боевиками днем ранее. Поддержку САА оказывают сирийские ВВС, точечные авиаудары которых пришлись по местам базирования джихадистов на подступах к городу Серакиб.

Дабы приостановить натиск сирийских войск, боевики обстреливают позиции солдат САА и проасадовских военизированных формирований в деревне Аль-Барса, передает Telegram-канал (Ebaa0News).

Провинция Хасака

Стал известно о новом преступлении родственников террористов «Исламского государства»1, содержащихся в лагере для беженцев «Аль-Хол». По данным военного источника в сети Twitter (NovostiDamask), в пункте временного размещения была сожжена палатка одного из перемещенных лиц. Пострадала проживающая в ней гражданка Индонезии. Отмечается, что она подверглась нападкам за отказ следовать идеологии террористической группировки. Напомним, члены семей джихадистов ИГ неоднократно нападали как на мирное население лагеря, так и на охранников из числа курдских радикалов, под контролем которых находится «Аль-Хол».

1 Организация запрещена на территории РФ.