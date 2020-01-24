Джума считает, что ПНС попросту отдало Триполи на откуп сирийским наемникам Анкары

Девять детей были похищены боевиками вооруженных бандформирований в столице Ливии за последние несколько дней. Триполи становится крайне опасным местом для проживания мирного населения из-за беспредела сирийских наемников, превративших город и его окрестности в рассадник терроризма. По словам специального корреспондента Федерального агентства новостей Аббаса Джумы, продолжающиеся похищения людей, грабежи и другие преступления в ливийской столице свидетельствуют о полном безразличии так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии к проблемам местных жителей.

Стоит отметить, что ПНС активно сотрудничает с боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ), сбежавшими из сирийского Идлиба. Спасающиеся от наступающей Сирийской арабской армии (CAA) радикальные исламисты массово переправляются на ливийскую территорию для защиты оккупационного триполитанского режима Файеза Сарраджа.

Примечательно, что переброской сирийских боевиков занимаются турецкие власти, поддерживающие преступное ПНС Ливии. Помимо оружия, боеприпасов и боевой техники, поставляемых в обход эмбарго ООН, Анкара снабжает Триполи живой силой, пополняя ряды вооруженных бандформирований откровенными террористами. Такое положение дел лишь обостряет и так непростую ситуацию на Севере Африки и грозит еще большей эскалацией ливийского конфликта.

Сирийские наемники ПНС Ливии в последнее время все больше терроризируют мирных жителей Триполи, грабя ливийцев и похищая детей. Так, несколько дней назад на направлении Машруа аль-Хадба южнее столицы трое боевиков из Сирии, входящих в группировку «Султан Мурад», пытались отнять автомобиль у местного мужчины, о чем сообщается в соцсети Facebook.

Ранее, 20 января, двое радикалов из Сирии избили в районе аль-Хадба местного жителя. Кроме издевательств над мирным населением ливийской столицы сирийские наемники также занимаются грабежами и мародерством. Так, в районе Салах ад-Дин вооруженные боевики из Идлиба ограбили магазин среди ночи, скрывшись в неизвестном направлении.

Однако самыми ужасными преступлениями являются похищения детей и подростков в Триполи, совершаемые все теми же сирийскими наемниками. За последнее время такие случаи лишь участились. По словам очевидцев, в районе Салах ад-Дин семеро боевиков, общающихся на сирийском диалекте, ворвались в дом одного из местных жителей. Спустя некоторое время джихадисты вытащили из помещения раненого парня, который, по мнению свидетелей произошедшего, был похож на сына владельца жилья.

Спецкор ФАН Аббас Джума напомнил о том, что оккупировавшие Триполи бандформирования и раньше не отличались гуманизмом по отношению к жителям города, но с приходом на эти территории сирийских наемников ситуация намного усложнилась. По сути столица Ливии стала непригодной для проживания мирного населения из-за попустительства режима Файеза Сарраджа.

«Триполи не славился особым благополучием, мирной жизнью и до того, как туда были направлены боевики из Сирии. Сегодня ситуация там вообще выходит из-под контроля. В течении 48 часов в разных районах ливийской столицы были похищены 9 детей, как сообщают местные СМИ. Помимо этого, были зафиксированы 18 вооруженных ограблений. Все это как раз происходит в тех районах, куда Эрдоганом были направлены головорезы из Сирии. Я не удивлен, поскольку, люди, которые были направлены из Сирии в Ливию, у себя на родине занимались тем же самым – рэкетом, убийствами, похищениями людей, в том числе детей. Похищенных детей (джихадисты – Прим. ФАН) используют как солдат, как дешевую рабочую силу, и для сексуальных утех. В связи с этим, можно сделать вывод, что ПНС совершенно не контролирует ситуацию в Триполи. Столица отдана на откуп Анкаре», — констатировал собеседник ФАН.

Таким образом, становится очевидно, что марионеточное «правительство» Триполи абсолютно не беспокоится о безопасности населения, захваченной им ливийской столицы. Сирийские наемники наводнили город. Пользуясь всеобщим хаосом, они совершают различные преступления, грабят и похищают людей при молчаливом согласии ПНС.

Напомним, на прошлой неделе, 19 января, в Берлине проходила международная конференция по урегулированию ливийского кризиса. Несмотря на пристальное внимание мировой общественности к ситуации в Ливии, боевики из окружения главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа продолжают совершенно безнаказанно совершать преступления против населения Триполи. Сирийские наемники, переброшенные при содействии Турции в Триполи являются на текущий момент самым дестабилизирующим фактором в Северной Африке, угрожающим безопасности не только Ливии, но и всему региону.

1 Организация запрещена на территории РФ.