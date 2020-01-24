Двухлетний мальчик из Казани за один месяц посетил 11 стран и установил рекорд России

Казань, 24 января. Двухлетний ребенок из Казани попал в Книгу рекордов России, став самым молодым авиапутешественником. За один месяц Радомир Казанбаев посетил с родителями 11 стран.

Радомир со своей семьей любовался огромными шарами в Каппадокии. Маленький путешественник побывал на водопаде Игуасу в Бразилии. Эквадор запомнился малышу восхождением к вершине вулкана, качелями на высоте пяти тысяч метров и покорением знаменитой лестницы Селарона.

«Когда Радомир в первый раз увидел океан, он играл в догонялки с океаном. Это было что-то с чем-то», — вспоминает отец мальчика Рустем Казанбаев.

Родители мальчика бывалые путешественники, у которых за плечами кругосветные маршруты. Но в этот раз они решили показать мир своему сыну, передает телеканал «МИР24».

«Все путешествие мы продумывали так, чтобы было комфортно ребенку», — сказала мама мальчика Лиана Казанбаева.

Родители снимали на видео все свои путешествия и выкладывали в Сеть. Их посетила идея о том, что все это тянет на рекорд и отправили заявку в Книгу рекордов России. Положительный ответ не заставил себя ждать. Отмечается, что раньше дети до 5 лет не могли претендовать на звание рекордсменов.

«Очень много детей путешествуют в роли, что греха таить, «живого чемодана». В случае в Радомиром все было не так однозначно. Мы увидели, что мальчик действительно, как профессиональный актер, выполняет свою роль», — отметил главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов.

Отмечается, что Радомир вместе с родителями уже наметил новое кругосветное путешествие. Семья планирует попасть в Книгу рекордов Европы и Гиннесса.

Ранее сообщалось, что десятиклассник из Екатеринбурга Денис Бабушкин попал в Книгу рекордов России. Мальчик запомнил более 13 тысяч знаков числа пи и воспроизвел их на досках за 6 часов 20 минут, передает телеканал «360».