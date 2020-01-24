Лавров заявил, что Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком

Москва, 24 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сирийская армия восстановила контроль над большей частью государственной границы с Турцией и Ираком.

Он подчеркнул, что в настоящее время площадь территорий, на которых орудуют боевики, сокращается. Соответствующее заявление прозвучало перед переговорами со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

«Сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью границы с Ираком и с Турцией. И, конечно же, продолжается работа по преодолению остатков террористических группировок как в зоне Идлиба, так и на северо-востоке страны», — подчеркнул Лавров.

22 октября в Сочи встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны подписали соглашение о приостановке операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных бандформирований и боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1. Операция Турции «Источник мира» продолжалась с 9 по 22 октября.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия и Турция работают над выполнением сочинского меморандума в Сирии. По ее словам, наиболее сложная обстановка в Сирии остается в неподконтрольных Дамаску районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.