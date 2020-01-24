Песков заявил, что израильтянка Иссахар не просила Путина о помиловании

Москва, 24 января. Осужденная в России гражданка Израиля Наама Иссахар не просила президента РФ Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что вчера ее посетила уполномоченный по правам человека в РФ [Татьяна] Москалькова. <…> Во второй половине дня мы получили информацию от Москальковой, находясь в Иерусалиме, что сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании, вот это пока весь процесс тормозит», — пояснил Песков.