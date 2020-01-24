Песков заявил, что СМИ многого не знают о помиловании олигарха Ходорковского

Москва, 24 января. СМИ многого не знают о помиловании Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем, но «со временем» узнают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы многого не знаете. Со временем вы наверняка узнаете это. Спросите у Ходорковского», — сказал представитель Кремля.

Напомним, 19 декабря 2013 года после ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли амнистирован экс-глава ЮКОСа, заявил, что тот подал прошение о помиловании, которое будет удовлетворено. Путин добавил, что в своем прошении Ходорковский ссылается на обстоятельства гуманитарного характера, пишет, что у него больна мать.

«Я считаю, что, имея в виду все эти обстоятельства, можно принять решение, соответствующее, и в ближайшее время будет подписан указ о его помиловании», — добавил президент РФ.

Сразу же после освобождения Ходорковский на частном самолете улетел в Берлин. Срок его заключения — десять лет десять месяцев должен быть закончиться в августе 2014 года. После выхода на свободу беглый олигарх заявлял, что не собирается заниматься политикой, однако планы свои изменил и стал активно вмешиваться в дела РФ, спонсировать антироссийские СМИ, так называемых оппозиционеров, таких как одиозный блогер Алексей Навальный и его признанный иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией».

Судимый экс-глава ЮКОСа не жалеет денег на организацию запрещенных протестных выступлений, таких как беспорядки в Москве летом 2019 года. Известно, что на выборы в Госдуму в 2021 году у него тоже имеются виды и он собирается донатить на кампании своих протеже: уже известной по выборам в МГД скандалистке Любови Соболь и бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, с последним, к слову, Ходорковского роднит криминальное прошлое.