Путина в Израиле признали лидером мира на фоне нового унижения Зеленского

Визит президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину, хоть и был сокращен до одного дня 23 января в связи с формированием нового состава правительства, прошел насыщенно и плодотворно.

Официальной целью поездки российского лидера было участие в работе форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», который состоялся на территории мемориального комплекса «Яд Вашем» в Иерусалиме и был посвящен 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц—Биркенау, более известного в нашей стране как Освенцим.

В ходе визита Путин также принял участие в открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти». Как известно, родители президента России в те годы были в их числе, а старший брат, двухлетний Виктор, не пережил первую блокадную зиму…

Обо всем этом и о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, проводя параллели между днем снятия блокады Ленинграда и днем памяти жертв Холокоста (обе даты отмечаются 27 января), многое сказали и президент Израиля Реувен Ривлин, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Правда, неким диссонансом стал тот факт, что на встречу с российским лидером последний пригласил и Яффу Иссахар, мать осужденной в России за наркотрафик Наамы Иссахар, освобождения которой «требует весь Израиль», но это уже особенности менталитета страны-хозяйки мероприятия. Как и упоминание Ривлиным некоей «еврейской бабушки», которая «иногда ухаживала» за маленьким Путиным.

Президент России поблагодарил всех за внимание и уважение к памяти защитников блокадного Ленинграда, напомнил о 27 миллионах погибших советских граждан, из которых евреями были 2,4 миллиона человек («40% всех погибших в ходе Второй мировой войны евреев»), сказал, что геноцид осуществлялся нацистами и в отношении других народов Советского Союза, упомянул о «сотнях тысяч» погибших в Освенциме (официальная цифра — 1,4 миллиона человек) и заверил, что с Наамой Иссахар, раз она из такой хорошей и очень порядочной семьи, «все будет хорошо».

Как сообщает ряд источников, «на полях» этих встреч обсуждались актуальные проблемы двусторонних отношений и международной политики. В том числе — текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии, возврата собственности Русской православной церкви в Израиле, безвизового режима и так далее.

После этого Владимир Путин отправился в Вифлеем, на переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, которого российский лидер пригласил в Москву на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией.

Пожалуй, главным посланием Путина от «Свечи памяти» и мемориала «Яд Вашем» стало предложение провести конференцию пяти государств-соучредителей и постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето: России, Китая, США, Франции и Великобритании (в порядке, перечисленном президентом РФ). Было сказано, что наша страна готова участвовать в такой конференции «в любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам».

Теперь «мяч на стороне» Вашингтона и Лондона, которые оказались в политической «вилке»: если они откажутся от предложения российского президента, то ответственность за возможные последствия будет лежать на них, а если согласятся, то должны будут признать лживость выдвинутых против России обвинений: от допинга до малайзийского Boeing и Скрипалей. Или — что, возможно, еще хуже — «непринципиальность» этих обвинений для своей реальной политики.

Как сообщили в пресс-службе российского президента, из-за «уплотненного графика» поездки часть запросов иностранных лидеров на встречу с Путиным «не было возможности удовлетворить». В их числе оказалась и заявка со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который переживает сейчас, мягко говоря, нелегкие времена.

Мало того, что выступление украинского президента «на полях» Международного экономического форума в Давосе прошло практически при пустой аудитории — ему, славящему гитлеровских прихвостней-бандеровцев, организаторы вообще не предоставили слова на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Это было воспринято Зеленским как новое унижение, причем второе подряд. В ответ на это представители Киева не нашли ничего лучшего, как отказаться от участия в работе форума, предоставив свои места гражданам Украины — ветеранам войны и евреям, пережившим Холокост.

Таким образом, международная обструкция официального Киева нарастает. Впрочем, то же самое касается и Варшавы, и столиц прибалтийских «вымиратов», долгие годы успешно торговавших своей русофобией.

Президент России, как отметил все тот же Реувен Ривлин, сегодня «является одним из главных лидеров мира». А враждовать с лидерами становится все накладнее и бесперспективнее.