Юшков объяснил причины сокращения поставок нефти в Белоруссию

В январе Россия сократит поставки нефти в Белоруссию. Будет отгружено 500 тысяч тонн вместо запланированных 750-ти. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Федеральному агентству новостей объяснил причины такого сокращения и в целом ситуацию по закупке нефти Белоруссией.

«Сейчас пересматривается график поставок нефти в Белоруссию на январь. И без того маленькие объемы сокращаются. Это связано с тем, что компании — поставщик нефти и покупатель нефти — между собой не могут договориться о каких-либо значимых объемах, и покупатель соответственно сокращает свой заказ. Нужно именно так понимать: что не Россия сокращает поставки, а Белоруссия намерена купить меньше, чем планировала», — пояснил Юшков.

Эксперт напомнил, что компанией, которая соглашалась продавать в Белоруссию нефть со скидкой, почти отказываясь от своей прибыли при поставках, была «Русснефть» Михаила Гуцериева. Как объясняет Юшков, Гуцериев соглашался продавать нефть фактически по себестоимости, а ему за это давало определенные бонусы белорусское руководство, потому что у него, помимо поставок нефти на белорусский НПЗ, запущено много проектов с Белоруссией. И для поддержки хороших отношений он согласился на поставки нефти с крайне маленькой маржой. Это было сделано для того, чтобы разрушить консолидированную позицию российских компаний. Но мы видим, что этот план не срабатывает — остальные компании все равно не поставляют нефть, и Гуцериев ставит под вопрос продажу нефти Белоруссии фактически по себестоимости. Он вполне может эту нефть продавать либо на российский нефтеперерабатывающий завод с большей маржой, либо в другие страны на экспорт.

«Можно сказать, что сейчас заканчивается некоторая информационная акция, и уже не хотят продавать нефть по таким ценам. Здесь вопрос исключительно в цене. Если Белоруссия согласится на более высокую цену, соответственно, ей можно будет поставить сколько угодно нефти. Ведь что произошло по сути с 1 января? Возрос налог на добычу полезных ископаемых, то есть себестоимость российской нефти стала выше. И при поставках нефти Белоруссии по старой цене, фактически придется отказаться от прибыли. Российские компании раньше получали 6–10 долларов прибыли с тонны и сказали, что хотят это оставить хотя бы на таком уровне, а то, что стоимость нефти выросла, это связано с налоговым маневром. В этом и заключается противоречие. Белоруссия предлагает «ужаться» к прежним ценам, а российские компании недоумевают, зачем им ужиматься, если они могут поставлять нефть в другие страны, получая ту же самую маржу», — прокомментировал эксперт.

Представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» сообщил РИА Новости, что Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти. Ранее президент республики Александр Лукашенко неоднократно акцентировал внимание на активном поиске альтернативных источников поставок нефти.

«Белорусы закупили один танкер нефти в Норвегии. Он разгружается в Клайпеде. Но это всего лишь 80 тысяч тонн. И здесь цифры немного не сходятся. Если бы они сократили закупку нефти у России на 80 тысяч тонн, то все сошлось бы, а они сокращают на 250 тысяч тонн, насколько я помню. И все прекрасно понимают, что норвежская нефть будет дороже, так как норвежцы продают ее по рыночной цене. Плюс стоимость перевалки в Клайпеде, потом стоимость доставки по железной дороге. Это самый дорогой вид доставки. Доставлять по нефтепроводу гораздо дешевле. В итоге набегает существенная сумма на каждую тонну», — отметил Юшков.

Историю с альтернативными закупками белорусы уже проходили десять лет назад. В мае 2010 года они начали закупать венесуэльскую нефть, в 2011-м — азербайджанскую нефть. Это все было опробовано. Эксперт считает, что Белоруссии не нужны эксперименты, нужно просто взять калькулятор и посчитать. Белоруссия опробовала практически все маршруты, которые только возможны. И через Клайпеду, и через Латвию, и через Одессу железной дорогой и нефтепроводом… Все это было уже опробовано.

«Можно сейчас зайти на Белстат (Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Прим. ФАН) и посмотреть, что в 2011 году параллельно из трех источников шли закупки нефти — венесуэльской, азербайджанской и российской. Насколько я помню, венесуэльская нефть стоила 856 долларов за тонну, азербайджанская — где-то 840, а российская нефть стоила 410 долларов, то есть больше, чем в два раза дешевле. Это связано с тем, что российская нефть продается без пошлины, а все остальные — по мировым ценам. Так что и сейчас все это закончится тем, что Беларусь просто не потянет закупки из других источников или же ей придется соглашаться на существенное сокращение рентабельности своей переработки. Они же говорят, что из нашего налогового маневра у них уменьшается рентабельность. Нефть для них становится дороже», — подытожил собеседник ФАН.

Юшков считает это некоторой политической акцией, чем-то вроде рычага давления на Москву. Белорусам нужно показать, что они могут найти альтернативного поставщика. Но в реальности, утверждает эксперт, России это даже выгодно, потому что за те объемы, которые Россия не поставляет в Белоруссию, а поставляет на другие рынки, компании платят экспортную пошлину в российский бюджет. А при поставке в Белоруссию РФ ее не получает. Поэтому с точки зрения доходов бюджета даже выгодно, если все эти 18 миллионов тонн будут уходить на альтернативные рынки.