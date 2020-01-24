В Кремле отреагировали на желание Германии выделить 12 млн евро на поддержку блокадников

Москва, 24 января. Желание властей ФРГ выделить 12 млн евро на поддержку блокадников можно только приветствовать, но, в первую очередь, стоит помнить о том, какую заботу оказывает ветеранам российское правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это можно только приветствовать. Но помнить, в первую очередь, о той заботе, которая оказывается ветеранам со стороны нашего правительства, нашего руководства, нашей страны. Безусловно, такие жесты заслуживают хорошей оценки», — сказал представитель Кремля.