Федоров сравнил регистрацию «Радио Свобода» иноагентом с маркировкой колбасы

Признанное в России иноагентом «Радио Свобода» представляет интересы США, поэтому для слушателей важно знать, кто ему «вешает лапшу». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров, комментируя решение «Радио Свобода» зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Маркировка иноагента

«Радио Свобода» направила в налоговую службу документы, которые требуются для регистрации на территории Российской Федерации юридического лица для исполнения требований закона о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Об этом «Интерфаксу» рассказал директор Русской службы РС Андрей Шарый.

«Да, намерены (зарегистрировать в России юридическое лицо. — Прим. ФАН). Мы уже получили разъяснения от министерства юстиции по порядку регистрации и на этой неделе подали все необходимые документы в налоговые органы РФ», — сообщил Шарый.

Он уточнил, что «Радио Свобода» будет достаточно зарегистрировать в РФ только одно юридическое лицо, а не отдельное под каждый проект.

Ранее Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом проект «Радио Свободы» за вмешательство во внутренние дела России. В министерстве пояснили, что такое решение было принято на основе материалов профильной комиссии Государственной думы, в которых были указаны свидетельства вмешательства.

Всего комиссия Госдумы смогла выявить 17 иностранных СМИ, НКО и НПО, которые пытались вмешаться во внутренние дела РФ в 19 регионах. Например, зарубежные организации собирали информацию для «разжигания межрелигиозных и межнациональных конфликтов».

Информация в интересах США

Как отметил Евгений Федоров, иноагент — это человек или организация, которая представляет интересы другого человека или организации. В данном случае «Радио Свобода» представляет интересы властей Соединенных Штатов.

«Значит, в таком случае — это акт формального информирования своих слушателей о статусе этой организации. Сделано это для того, чтобы слушатели это знали», — пояснил Евгений Федоров.

Депутат уверен, что всем иностранным агентам необходимо зарегистрироваться, поскольку они предоставляют информацию — это их продукт.

«Качество информации зависит от того, кто заказал этот продукт. Качество колбасы зависит от ее состава, а качество информации зависит от ее хозяина и заказчика. Соответственно, для потребителя этого продукта важно знать, кто ему эту лапшу вешает. Они будут понимать, что эта информация в интересах Соединенных Штатов. Соответственно, они будут оценивать ее с этих позиций. Надо предоставлять информацию, что ты иностранный агент. Для этого этот статус и вводится», — добавил Евгений Федоров.

Кстати, стоит напомнить, что финансируемое за счет американского бюджета «Радио Свобода» в социальных сетях задалось вопросом, были ли вообще в истории российского кино правдивые фильмы о Великой Отечественной войне. В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что такая постановка вопроса вообще не должна возникать.

Напомним, ФАН ведет проект «Классификатор СМИ», благодаря которому можно узнать о направленности содержания того или иного СМИ. Согласно нашей классификации, в российском медиа-поле работают иностранные, антироссийские, государственные, патриотические и общественно-политически СМИ. «Радио Свобода» относится к иностранным.