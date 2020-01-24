Песков объяснил состав саммита членов СБ ООН, предложенный Путиным

Москва, 24 января. Президент РФ Владимир Путин подразумевал «отцов-основателей» Совета Безопасности ООН, предлагая организовать саммит пяти стран. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о составе саммита, он, в частности, пояснил, почему среди его участников нет Германии.

«У нас с вами есть единственная и универсальная платформа — ООН. И единственный универсальный механизм — Совбез. Речь идет об отцах-основателях», — отметил Песков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об идее созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН (России, Китая, США, Франции и Великобритании), которую на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме выдвинул российский президент. По его словам, пять стран должны провести совместное мероприятие для решения накопившихся общемировых проблем.