Путин не планирует встречу с Зеленским до саммита «нормандской четверки»

Москва, 24 января. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским до саммита «нормандской четверки». Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не имеет планов по поводу встречи с украинским президентом.

«Каких-то планов на этот счет нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме того, Песков сообщил, что Путин не контактировал с вице-президентом США Майком Пенсом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», проходящего в Израиле.

«Контакты были только с израильским руководством. Это был длинный насыщенный, церемониальный день. Президенту предстоял переезд в Вифлеем», — сообщил пресс-секретарь президента.

Он также добавил, что Путин не обсуждал с израильскими коллегами возможность встречи с палестинским руководством.

«Сейчас наши палестинские коллеги и друзья замерли в ожидании большой сделки по Ближнему Востоку. Они, безусловно, не хотели бы в этой большой сделке чего-то, что может навредить ближневосточным делам», — заявил Песков.

Напомним, международный форум «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» приурочен к 75-й годовщине освобождения Красной армией концентрационного лагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. В нем принимают участие представители нескольких десятков государств, в том числе национальный лидер России.