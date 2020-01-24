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Общество

Россияне из Ухани не обращались за помощью в посольство в Китае

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В посольстве РФ в Китае заявили об отсутствии просьб о помощи со стороны россиян из Ухани

Ухань, 24 января. Китайская сторона сообщила о закрытии аэропорта «Тяньхэ» в городе Ухань и уведомила о временном прекращении полетов в Москву. Рейсы отменены по причине опасности распространения коронавируса.

В посольстве Российской Федерации в Китайской Народной Республике Федеральному агентству новостей сообщили, что данными о точном числе наших соотечественников в провинции Хубэй, в целом, и в Ухани, в частности, пока что не располагают. При этом просьб о помощи со стороны живущих там россиян не поступало.

«В настоящий момент посольство не располагает еще информацией о количестве наших граждан в провинции Хубэй и непосредственно городе Ухань, — сказал пресс-атташе дипведомства Георгий Егоров. — Но мы уже сделали запрос в миграционную службу Китая насчет числа россиян, которые сейчас находятся там».

Также посольство РФ запросило информацию о порядке выезда из Ухани иностранных граждан. Как известно, из-за опасности распространения коронавируса ранее там прекратили работу общественный, речной и междугородный транспорт, а также метрополитен.

«Мы поддерживаем связь с российскими гражданами, находящимися как в провинции, так и в городе, — отметил Егоров. — Обращений с просьбой о помощи не поступало. Да, какие-то рядовые вопросы с консультациями у нас появляются. Но вот именно просьб о помощи нет».

По словам собеседника ФАН, сотрудники дипломатического ведомства прекрасно общаются с соотечественниками по всему Китаю. Есть у них контакты и с россиянами, проживающими в Ухани и в Хубэе.

«Мы с ними переписываемся, говорим по телефону, и они нам рассказывают, какая там ситуация, — подчеркнул Егоров. — В целом, все в порядке».

В посольстве РФ в Китае заявили об отсутствии просьб о помощи со стороны россиян из Ухани

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выпустила рекомендации касательно ситуации с заболеваниями, спровоцированными новым коронавирусом в КНР.

Это вызвало не совсем однозначную реакцию со стороны туристического сообщества.

Одновременно россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Китай и быть осторожными в случае, если они соберутся туда поехать. Об этом, в частности, Федеральному агентству новостей в эксклюзивном интервью заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

«Основная часть там — это профилактические рекомендации, и вдруг внизу появляется фраза о том, что Роспотребнадзор не рекомендует посещать КНР, — сказала она. — Для нас это очень странно. Получается, что туристам вроде бы даны и не даны юридические основания расторгнуть договор (в случае, если они откажутся лететь в Китай после покупки путевок. — Прим. ФАН)».

В посольстве РФ в Китае заявили об отсутствии просьб о помощи со стороны россиян из Ухани

Официально это пока что и не заявлено, пояснила Осипова. Поэтому, например в АТА хотят все-таки дождаться рекомендаций или разъяснений от Федерального агентства по туризму.

«Думаю, Ростуризм уже озадачился. Да и мы все, в общем-то, озадачены такой вот двойственной, взаимоисключающей рекомендацией, — призналась глава Альянса турагентств. — В одном документе и запрещено, и разрешено. Зачем мне советовать не посещать зоопарк в Китае, если не рекомендуют вообще туда ехать?»

Осипова также отметила, что провинция Хубэй или город Ухань не принадлежит к числу местностей, куда едут в отпуск наши соотечественники.

«Там у нас нет организованных, подчеркиваю, туристов, потому что это совсем не туристическое направление, и россиян там просто не бывает, — заверила она. — В основном, мы отправляем их на отдых на остров Хайнань. Вспышка же (коронавируса) очень далеко — где Ухань и где Хайнань? Между ними, по-моему, более полутора тысяч километров».

Согласно последним имеющимся данным, количество погибших от нового вида коронавируса в Китайской Народной Республике возросло до 26 человек. Заражено примерно 830 жителей Поднебесной. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения пока что не планирует объявлять чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

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