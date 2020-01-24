Москва, 24 января. Порядок и сроки всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ будут уточнены и разрабатываются, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представители средств массовой информации уточнили, что в четверг Госдума одобрила в первом чтении президентский пакет поправок в Конституцию РФ. Представляя законопроект, сопредседатель рабочей группы по проработке поправок и руководитель профильного комитета Павел Крашенинников сообщил, что «общенародное голосование» состоится уже после подписания поправок президентом РФ Владимиром Путиным. При этом, по словам депутата, поправки в конституцию, внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, вступят в законную силу после всероссийского голосования.

Спикера Госдумы Вячеслава Володина спросили, какой смысл в общероссийском голосовании по поправкам к конституции, если оно будет проходить после того, как президент Владимир Путин подпишет закон об этих поправках.

Песков рассказал о подготовке голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Порядок и сроки проведения голосования будут уточнены, они сейчас разрабатываются и своевременно о них станет известно. В данном случае мы исходим из того, что голосование не является простой формальностью. Это, мы подчеркивали, решение президента устроить голосование, хотя де-юре нет необходимости. Но, тем не менее, оно не является формальностью, это будет именно голосование за и против. Если люди посчитают нецелесообразным, то так и произойдет, это не формальность, а именно голосование за и против», — объяснил пресс-секретарь.

Журналисты задали вопрос, пройдет ли голосование до подписания президентом и «будет ли иметь юридические последствия».

«Я не будут сейчас говорить о микромодальностях. Исходим из того, что голосование не может являться простой формальностью», — сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с инициативой внесения поправок в Конституцию РФ 15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию. Глава государства предложил наделить Госдуму правом утверждать премьер-министра и его заместителей. Кроме того, по его мнению, необходимо внести в Конституцию пункт об индексации пенсий, а также закрепить преимущество основного закона РФ перед международным законодательством.