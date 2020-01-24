Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не провели переговоры в Израиле

Москва, 24 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не провели встречу в Израиле, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Путин и Зеленский находились на мероприятии памяти жертв Холокоста. Если они посчитают нужным, то переговорят. Президенты могут быстро проговорить все те вопросы, которые считают нужным. Но к сожалению, им не удалось», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что киевская сторона направляла соответствующий запрос, но встречу было невозможно провести из-за того, что Зеленский отказался от участия в форуме.

«Они даже не смогли поприветствовать друг друга», — добавил Песков.

Напомним, 23 января Зеленский заявил, что не примет участие на Всемирном форуме памяти Холокоста из-за того, что он решил передать свое место тем, кто пережил эту трагедию. На своей странице в Facebook президент Украины пояснил, что принял такое решение, узнав, что количество мест на этом форуме ограничено и попасть на него довольно сложно.