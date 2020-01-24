Орешкин, Мединский и Козак получили новые должности. События дня. ФАН-ТВ

Китай поддержал инициативу Путина Саммит «пятерки» Совета безопасности ООН становится все более вероятным. Китай поддержал инициативу о встрече с лидерами России, Франции, Великобритании и США. Об этом заявило китайское Министерство иностранных дел. В Пекине согласились, что постоянные члены Совбеза ООН, коими являются все упомянутые страны, несут особую ответственность за мировую безопасность. А проблем для обсуждения действительно накопилось много. Напомним, что накануне провести такой саммит предложил наш президент Владимир Путин во время своего визита в Иерусалим. Его французский коллега Эммануэль Макрон уже оценил идею положительно. Власти США пока хранят молчание, а вот Великобритания попросила у Кремля уточнить повестку и детали встречи. Которая, по словам Владимира Путина, может пройти в любой точке мира.

Орешкин, Мединский и Козак получили новые должности Бывшие члены российского правительства сегодня получили новые должности. Владимир Путин подписал указы о назначении Максима Орешкина и Владимира Мединского помощниками президента, а также Дмитрия Козака руководителем президентской администрации. Ранее все трое занимали посты в кабмине: Орешкин был министром экономического развития, Мединский отвечал за культуру, в то время как Козак — за вопросы энергетики и промышленности (но уже в роли вице-премьера). Напомним, что 15 января правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку, а новым премьер-министром стал теперь уже бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Вместе с этим был анонсирован ряд поправок к Конституции, в том числе усиление роли парламента. Такие меры, по задумке наших властей, приведут к обновлению политической системы в стране.

ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Крыму Об очередной успешной операции сегодня рассказали в ФСБ. Силовики задержали жителя Крыма, который подготовил схроны со взрывчаткой и боеприпасами на территории региона. Так, из тайников в Симферополе оперативники изъяли детонаторы и взрывчатку. С какой именно целью действовал нарушитель, не сообщается, но ФСБ считает, что он выполнял задание украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что после народного референдума 2014 года, когда Крым решил войти в состав России, власти Киева не раз говорили о том, что могут прибегнуть к диверсиям на полуострове. К слову, еще в конце прошлого года ФСБ задержала на юге России (в Ростовской области и Крыму) двух человек, которых также заподозрили в работе на украинские спецслужбы и сборе неких военных сведений с грифом «секретно». Расследование в отношении них еще продолжается.